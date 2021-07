Soi loạt ồn ào của Trác Thúy Miêu trước phát ngôn bị tuýt còi

Trác Thúy Miêu đang vướng ồn ào vạ miệng. Theo Giao thông, ông Lê Quang Tự Do, Phó cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và truyền thông (Bộ TT&TT) đã ký văn bản gửi Sở TT&TT TP. Hồ Chí Minh yêu cầu xem xét, xử lý Trác Thúy Miêu. Văn bản nêu rõ, nữ MC đăng tải trên mạng xã hội facebook bài viết có dấu hiệu gây mâu thuẫn, kích động về việc các cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Kĩ thuật, Y tế Hải Dương triển khai nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại TPHCM. Ảnh: VTV Bài viết gây ồn ào của Trác Thúy Miêu có đoạn: "Tụi em nhắm học hỏi, cảm thụ được thì làm, còn cà chớn như cách tụi em đã làm ở Gò Vấp thì ở chơi thêm mấy bữa cho biết rồi về, Sài Gòn đang bận dữ lắm". Ảnh: VTV Trước ồn ào có phát ngôn bị tuýt còi, MC Trác Thúy Miêu từng vướng một số lùm xùm. Tháng 10/2020, cô ném thiệp mời, bỏ về vì không được bảo vệ cho vào tham dự show Đỗ Mạnh Cường. Ảnh: Zing Phía đại diện Trác Thúy Miêu làm rõ sự việc của nữ MC. Người đại diện chia sẻ trên Zing rằng, khi được gọi qua chọn và thử trang phục, Trác Thúy Miêu muốn mặc bộ đúng tinh thần thông điệp của show là màu đen và có biểu tượng hoa hồng. Tuy nhiên, lúc tới show diễn, do hiểu lầm nên phía bảo vệ nói Trác Thúy Miêu mặc sai dress code. Ban tổ chức của show thời trang đã gọi điện giải thích, xin lỗi và mong nữ MC bỏ qua. Tuy nhiên, vì bận việc khác, Trác Thúy Miêu không quay lại. Ảnh: Dân Việt Về hành động ném tấm thiệp mời, đại diện Trác Thúy Miêu phân trần: "Khi đến, không được quan tâm thì theo phản ứng tự nhiên chị Miêu có giận dỗi một chút nhưng sau đó tất cả đã bình thường trở lại". Ảnh: Saostar Tháng 10/2014, Trác Thúy Miêu hứng gạch đá vì chê tơi tả tiết mục “Anh Ba Khía” của Đan Trường trong Bài hát yêu thích. Theo nữ MC, Đan Trường đọc vè không ra vè và cũng chẳng ra chất rap: “Ca sĩ Đan Trường không phải rapper, càng không thể hò vè, khi mang 2 bản sắc đó ra để pha trộn, để thanh niên nghe dân ca chăng? Đây là mầm mống cơ bản các ca sĩ thường làm sai”. Ảnh: Vietnamnet Sau khi Trác Thúy Miêu chê Đan Trường, ông bầu Hoàng Tuấn - quản lý của Đan Trường tỏ ra rất bức xúc. Ông Tuấn chia sẻ trên Khám phá: “Trác Thúy Miêu là ai? Cô ấy có đủ trình độ chuyên môn như các nhạc sĩ tên tuổi khác không mà lên tiếng chê bai? Nhìn cái cách cô ta đội mũ bảo hiểm ngồi xem chương trình là tôi thấy cô này có “vấn đề” hơi nặng rồi... Với tôi, cô ta chỉ là một kẻ không tên không tuổi, cũng chẳng có chuyên môn gì to tát, chỉ toàn đưa ra những phát ngôn khác người, gây sốc thì tôi để ý làm gì”. Ảnh: Zing Về phía Đan Trường, anh trấn an fan, đó chỉ là ý kiến cá nhân và Trác Thúy Miêu không đủ trình độ chuyên môn để thẩm định “Anh Ba Khía”. Sau đó, Đan Trường bất ngờ ngừng tham gia Bài hát yêu thích, đồng thời kêu gọi fan dừng bình chọn cho ca khúc. Ảnh: Vietnamnet Tháng 9/2014, Trác Thúy Miêu vướng ồn ào tranh luận với đạo diễn Lê Hoàng trong Bài hát yêu thích. Nhiều người chê nữ MC không lịch sự khi Lê Hoàng chưa nói hết câu đã chen ngang. Ảnh: Người lao động Năm 2017, khi làm giám khảo khách mời Người hát tình ca, Trác Thúy Miêu chê Ngọc Ánh Idol hát “Nửa hồn thương đau” bằng kỹ thuật hơn là cảm xúc. Nhiều khán giả cho rằng nữ MC chưa đủ tư cách để phê bình một ca sĩ chuyên nghiệp. Một số khán giả thậm chí đòi tẩy chay Trác Thúy Miêu khỏi vị trí giám khảo. Ảnh: Công an TP HCM Xem video "Nguy cơ bị tấn công mạng trong mùa dịch COVID-19". Nguồn VTV24

