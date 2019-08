Đường cong 'bốc lửa' của sao truyền hình Anh quốc Kayleigh Morris

Mỹ nhân sinh năm 1988 nổi tiếng sở hữu body săn chắc và đường cong thể hình nóng bỏng Kayleigh Morris luôn khiến cánh mày râu "chao đảo" mỗi khi xuất hiện với trang phục bikini, nội y hoặc phong cách thời trang gợi cảm táo bạo đời thường Cô là gương mặt quen thuộc của chương trình truyền hình thực tế The Big Brother nhưng show Ex on the Beach mới là bệ phóng đưa tên tuổi cô đến rộng rãi với công chúng Từ khi tham gia show Ex on the Beach hồi năm 2016, Kayleigh Morris gây chú ý với khán giả bởi gương mặt xinh đẹp và vóc dáng nóng bỏng siêu gợi cảm Nụ cười rạng rỡ của cô cũng khiến người xem phải ngắm nhìn Gần đây, Kayleigh Morris xuất hiện trong series truyền hình thực tế: The Challenge: Vendettas và tiếp tục gây chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp và body nóng bỏng mắt

Mỹ nhân sinh năm 1988 nổi tiếng sở hữu body săn chắc và đường cong thể hình nóng bỏng Kayleigh Morris luôn khiến cánh mày râu "chao đảo" mỗi khi xuất hiện với trang phục bikini, nội y hoặc phong cách thời trang gợi cảm táo bạo đời thường Cô là gương mặt quen thuộc của chương trình truyền hình thực tế The Big Brother nhưng show Ex on the Beach mới là bệ phóng đưa tên tuổi cô đến rộng rãi với công chúng Từ khi tham gia show Ex on the Beach hồi năm 2016, Kayleigh Morris gây chú ý với khán giả bởi gương mặt xinh đẹp và vóc dáng nóng bỏng siêu gợi cảm Nụ cười rạng rỡ của cô cũng khiến người xem phải ngắm nhìn Gần đây, Kayleigh Morris xuất hiện trong series truyền hình thực tế: The Challenge: Vendettas và tiếp tục gây chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp và body nóng bỏng mắt