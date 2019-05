Dự Cannes 2019, Trương Thị May mặc kín đáo, khác hẳn Ngọc Trinh

Sau Ngọc Trinh, Trương Thị May là mỹ nhân Việt dự thảm đỏ liên hoan phim Cannes 2019. Trương Thị May mặc trang phục áo dài truyền thống Việt Nam khi xuất hiện tại sự kiện. Nàng Á hậu 1 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007 sang trọng, quý phái trên thảm đỏ. Hình ảnh Trương Thị May thu hút sự chú ý của báo chí truyền thông quốc tế. Chiếc áo dài Trương Thị May mặc trên thảm đỏ Cannes được thêu họa tiết rồng đầy quyền lực. Vì thân thiết với nhà sản xuất người Ấn Độ Raja Raman nên Trương Thị May nhận lời đi cùng ông và đoàn làm phim Ấn Độ đến Cannes 2019. Trương Thị May mặc kín đáo, khác hẳn với hình ảnh Ngọc Trinh diện váy xuyên thấu bị chê hở hang, phản cảm. Ảnh: Ngôi sao Trương Thị May âm thầm đến liên hoan phim Cannes năm nay. Ảnh: Ngôi sao Hình ảnh nàng á hậu trong bộ trang phục truyền thống tại Cannes được Getty đăng tải. Trương Thị May vốn là mỹ nhân Việt chọn lối sống giản dị giữa showbiz Việt đầy xô bồ. Ảnh: Ngôi sao Cùng tới Cannes 2019 giống Trương Thị May, Ngọc Trinh lại bị ném đá bởi ồn ào trang phục xuyên thấu lộ cả vòng 3 trên thảm đỏ. Ngoài Ngọc Trinh và Trương Thị May, dàn sao Việt dự thảm đỏ Cannes năm nay còn có Võ Cảnh và Tuyết Nga. Tuyết Nga là giọng ca bước ra từ cuộc thi Sao Mai 2017 và đăng quang cuộc thi Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2019. Xem video "Lộ diện những tác phẩm tranh giải Cành cọ vàng 2019". Nguồn Youtube/vtc

Sau Ngọc Trinh, Trương Thị May là mỹ nhân Việt dự thảm đỏ liên hoan phim Cannes 2019. Trương Thị May mặc trang phục áo dài truyền thống Việt Nam khi xuất hiện tại sự kiện. Nàng Á hậu 1 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007 sang trọng, quý phái trên thảm đỏ. Hình ảnh Trương Thị May thu hút sự chú ý của báo chí truyền thông quốc tế. Chiếc áo dài Trương Thị May mặc trên thảm đỏ Cannes được thêu họa tiết rồng đầy quyền lực. Vì thân thiết với nhà sản xuất người Ấn Độ Raja Raman nên Trương Thị May nhận lời đi cùng ông và đoàn làm phim Ấn Độ đến Cannes 2019. Trương Thị May mặc kín đáo, khác hẳn với hình ảnh Ngọc Trinh diện váy xuyên thấu bị chê hở hang, phản cảm. Ảnh: Ngôi sao Trương Thị May âm thầm đến liên hoan phim Cannes năm nay. Ảnh: Ngôi sao Hình ảnh nàng á hậu trong bộ trang phục truyền thống tại Cannes được Getty đăng tải. Trương Thị May vốn là mỹ nhân Việt chọn lối sống giản dị giữa showbiz Việt đầy xô bồ. Ảnh: Ngôi sao Cùng tới Cannes 2019 giống Trương Thị May, Ngọc Trinh lại bị ném đá bởi ồn ào trang phục xuyên thấu lộ cả vòng 3 trên thảm đỏ. Ngoài Ngọc Trinh và Trương Thị May , dàn sao Việt dự thảm đỏ Cannes năm nay còn có Võ Cảnh và Tuyết Nga. Tuyết Nga là giọng ca bước ra từ cuộc thi Sao Mai 2017 và đăng quang cuộc thi Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2019. Xem video "Lộ diện những tác phẩm tranh giải Cành cọ vàng 2019". Nguồn Youtube/vtc