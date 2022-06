Đỗ Thị Hà bị tuột váy hết hồn... bao lần gặp sự cố trang phục?

Trong một buổi biểu diễn thời trang mới diễn ra, Hoa hậu Đỗ Thị Hà khoe vẻ gợi cảm trong chiếc váy cúp ngực. Ảnh: Dân Việt Không may, Đỗ Thị Hà bị tuột váy, hở miếng dán ngực. Ảnh: Gia đình xã hội Đỗ Thị Hà dùng một tay giữ váy để tránh tiếp tục lộ hình ảnh kém duyên. Ảnh: Gia đình xã hội Khi sắp bước vào trong cánh gà, nàng hoa hậu cố gắng chỉnh sửa lại chiếc váy. Ảnh: Dân Việt Đỗ Thị Hà từng gặp sự cố trang phục khi tham gia một chương trình truyền hình. Ảnh: Vietnamnet Cô lộ miếng dán ngực khi mặc chiếc váy hai dây bản to. Ảnh: Vietnamnet Ở cuộc thi Miss World 2021 - Hoa hậu Thế giới 2021, Đỗ Thị Hà bị chê lựa chọn nội y thiếu tinh tế khi mặc áo dài. Ảnh: Lao động Phần dây áo nội y của Đỗ Thị Hà lộ rõ khiến người đẹp mất điểm. Ảnh: VTC Nhiều người cho rằng Hoa hậu Đỗ Thị Hà nên chọn nội y dáng quây. Ảnh: VTV Trong một chương trình, Đỗ Thị Hà mặc chiếc váy đính nơ. Không may, chiếc nơ lớn đã bị rớt xuống trên xe. Ảnh: Tiền Phong Đỗ Thị Hà đã nhờ người của ban tổ chức giúp gắn lại chiếc nơ. Cách xử lý của cô được khen khéo léo. Ảnh: Tiền Phong Xem video "Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam". Nguồn VTV NEWS

