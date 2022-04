Dàn hậu đình đám đọ vẻ gợi cảm: Thuỳ Tiên, Đỗ Thị Hà... ai hơn ai?

Mới đây, Đỗ Thị Hà tham gia đêm khai mạc Vietnam Beauty Fashion Fest. Chương trình nằm trong khuôn khổ cuộc thi Miss World Vietnam 2022 do Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam sáng lập và kết hợp cùng vòng thi Người đẹp Thời trang. Xuất hiện tại sự kiện, Hoa hậu Đỗ Thị Hà khoe vai trần gợi cảm trong bộ đầm kiểu cách. Ngoài Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà, đêm khai mạc còn có sự góp mặt của Đỗ Mỹ Linh. Đỗ Mỹ Linh diện đầm hồng cúp ngực, gợi cảm không kém cạnh Đỗ Thị Hà. Xuất hiện tại sự kiện, Hoa hậu Tiểu Vy phô diễn đôi chân dài miên man với mẫu váy xẻ tà cao. Hoa hậu Lương Thùy Linh đội vương miện, đi siêu xe đến tham gia sự kiện. Lương Thùy Linh khéo khoe đôi chân nuột nà. Hoa hậu Thùy Tiên xuất hiện với vẻ ngoài sang trọng, quý phái nhưng không kém phần gợi cảm. Thùy Tiên diện đầm đen, để tóc bob xoăn. Á hậu Ngọc Thảo khoe vòng một căng tràn với mẫu váy bó sát. Á hậu Phương Anh gợi cảm trong bộ đầm xuyên thấu. Á hậu Tường San khoe nhan sắc mặn mà sau 1 lần sinh nở. Á hậu Kiều Loan gợi cảm không kém cạnh dàn mỹ nhân tham gia sự kiện. Người mẫu Minh Tú tham gia đêm khai mạc. Đêm khai mạc còn có sự góp mặt của diễn viên Hồng Diễm, Thu Quỳnh, Bình An (trong ảnh). Sự kiện Vietnam Beauty Fashion Fest sẽ diễn ra trong 2 ngày 16/4 và 17/4. Top 64 thí sinh vòng Chung khảo toàn quốc Miss World Vietnam 2022 sẽ trình diễn các bộ sưu tập đến từ các nhà thiết kế Lê Ngọc Lâm, Nguyễn Minh Tuấn, Tùng Vũ, Phạm Đăng Anh Thư, Võ Thanh Can, Hà Thanh Việt. Từ đó chọn ra cô gái xuất sắc nhất cho danh hiệu Người đẹp Thời trang cũng như được đặc cách vào top 20 chung cuộc. Xem video "Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam". Nguồn VTV NEWS

