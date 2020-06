Đọ tài sắc Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn trước tin đồn nghỉ chơi

Mới đây, Chi Pu vướng nghi vấn hẹn hò một thiếu gia đình đám Hà Thành. Đáng chú ý, bạn trai tin đồn của Chi Pu được cho là người yêu cũ của Quỳnh Anh Shyn. Ảnh Vietnamnet Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn vừa vướng nghi vấn "nghỉ chơi" sau khi Quỳnh Anh Shyn bị phát hiện bỏ theo dõi trang cá nhân của Chi Pu đồng thời mượn status cũ của Gil Lê từng bị nghi "đá xéo" Chi Pu. Quỳnh Anh Shyn đăng tải trích dẫn của Gil Lê: "Be a good person in real life, not in social media" (Tạm dịch: Hãy làm người tốt ngoài đời thật, đừng chỉ trên mạng xã hội). Ảnh: Ngôi sao Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn vốn là đôi bạn rất thân. Cả hai chơi với nhau từ khi mới vào showbiz. Ảnh: Người đưa tin Chi Pu sinh năm 1993, hơn Quỳnh Anh Shyn 3 tuổi. Cả hai đều xuất thân là hot girl. Chi Pu muốn thoát khỏi cái bóng hot girl bằng việc không ngừng cố gắng trong nhiều năm qua. Cô tham gia các dự án phim ảnh như: “Giọt nước rơi”, “5S Online”, “Giấc mơ hạnh phúc”, “Chập chờn”, “Thần tượng”, “Hương Ga”, “Chung cư”, "Chị chị em em". Ảnh: Ngôi sao Từ năm 2017, Chi Pu chính thức lấn sân ca hát nhưng sớm nhận về những ý kiến trái chiều về cách hát cũng như hình tượng xây dựng trong các MV. Gần đây, cô tung MV "Cung đàn vỡ đôi". Quỳnh Anh Shyn cũng lấn sân đóng phim. Cô từng tham gia bộ phim "Đời cho ta bao lần đôi mươi". Trong vài năm trở lại đây, Quỳnh Anh Shyn chọn con đường trở thành người mẫu, fashionista cá tính.Quỳnh Anh Shyn và Chi Pu đều có sự lột xác về ngoại hình sau nhiều năm vào showbiz. Đôi bạn thân một thời đều hướng tới hình ảnh gợi cảm. Quỳnh Anh Shyn hướng tới phong cách nổi loạn, cá tính nhiều hơn Chi Pu. Trước khi vướng nghi vấn "nghỉ chơi", cả hai thân thiết đến mức thường mặc đồ đôi. Nhóm của Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn từng chia sẻ điều tối kỵ nhất là hẹn hò người yêu cũ của bạn. Mời quý độc giả xem MV "Cung đàn vỡ đôi" của Chi Pu. Nguồn Youtube Chi Pu

Mới đây, Chi Pu vướng nghi vấn hẹn hò một thiếu gia đình đám Hà Thành. Đáng chú ý, bạn trai tin đồn của Chi Pu được cho là người yêu cũ của Quỳnh Anh Shyn. Ảnh Vietnamnet Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn vừa vướng nghi vấn "nghỉ chơi" sau khi Quỳnh Anh Shyn bị phát hiện bỏ theo dõi trang cá nhân của Chi Pu đồng thời mượn status cũ của Gil Lê từng bị nghi "đá xéo" Chi Pu. Quỳnh Anh Shyn đăng tải trích dẫn của Gil Lê: "Be a good person in real life, not in social media" (Tạm dịch: Hãy làm người tốt ngoài đời thật, đừng chỉ trên mạng xã hội). Ảnh: Ngôi sao Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn vốn là đôi bạn rất thân. Cả hai chơi với nhau từ khi mới vào showbiz. Ảnh: Người đưa tin Chi Pu sinh năm 1993, hơn Quỳnh Anh Shyn 3 tuổi. Cả hai đều xuất thân là hot girl. Chi Pu muốn thoát khỏi cái bóng hot girl bằng việc không ngừng cố gắng trong nhiều năm qua. Cô tham gia các dự án phim ảnh như: “Giọt nước rơi”, “5S Online”, “Giấc mơ hạnh phúc”, “Chập chờn”, “Thần tượng”, “Hương Ga”, “Chung cư”, "Chị chị em em". Ảnh: Ngôi sao Từ năm 2017, Chi Pu chính thức lấn sân ca hát nhưng sớm nhận về những ý kiến trái chiều về cách hát cũng như hình tượng xây dựng trong các MV. Gần đây, cô tung MV "Cung đàn vỡ đôi". Quỳnh Anh Shyn cũng lấn sân đóng phim. Cô từng tham gia bộ phim "Đời cho ta bao lần đôi mươi". Trong vài năm trở lại đây, Quỳnh Anh Shyn chọn con đường trở thành người mẫu, fashionista cá tính. Quỳnh Anh Shyn và Chi Pu đều có sự lột xác về ngoại hình sau nhiều năm vào showbiz. Đôi bạn thân một thời đều hướng tới hình ảnh gợi cảm. Quỳnh Anh Shyn hướng tới phong cách nổi loạn, cá tính nhiều hơn Chi Pu. Trước khi vướng nghi vấn "nghỉ chơi", cả hai thân thiết đến mức thường mặc đồ đôi. Nhóm của Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn từng chia sẻ điều tối kỵ nhất là hẹn hò người yêu cũ của bạn. Mời quý độc giả xem MV "Cung đàn vỡ đôi" của Chi Pu. Nguồn Youtube Chi Pu