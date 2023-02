Đọ sắc hai nàng dâu trong phim “Dưới bóng cây hạnh phúc“

Bộ phim " Dưới bóng cây hạnh phúc" xoay quanh cuộc sống của gia đình ông Công (NSND Quốc Trị) - bố đơn thân nuôi dạy 3 con trai là Tố (NSƯT Bùi Như Lai), Đạt (Mạnh Hưng) và Danh (Anh Vũ). Trong phim, Kim Oanh vào vai Son - nàng dâu thứ nhanh nhẹn, tháo vát và biết chăm lo chu toàn mọi việc trong gia đình nhà chồng. Trong khi đó, Kiều My vào vai Tuyết - nàng dâu út đỏng đảnh, lười biếng và ưa hưởng thụ. Do có tính cách đối lập nên khi sống chung một nhà khiến Son và Tuyết nảy sinh nhiều mâu thuẫn quanh cách ứng xử hay chuyện bếp núc. Hai nàng dâu trong phim "Dưới bóng cây hạnh phúc" có nhiều sự khác biệt là thế, nhưng ngoài đời lại có khá nhiều điểm tương đồng. Hai người vợ của Mạnh Hưng và Anh Vũ trong phim đều sở hữu nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp. Kiều My sinh năm 1996, là một hot girl Hà thành sở hữu lượng fan đông đảo. Kim Oanh hơn đàn em 3 tuổi, luôn thu hút bởi chất giọng Quảng Trị rất đặc trưng. Hai con dâu của ông Công trong phim đều sở hữu nhan sắc rạng rỡ, tươi trẻ. Kiều My sở hữu vẻ ngoài nhí nhảnh và dễ thương, trong khi Kim Oanh toát lên nét dịu dàng, hiền lành. Trong hầu hết các vai diễn, cả hai nữ diễn viên đều được đảm nhận những vai diễn phù hợp với nét tính cách ngoài đời thực. Khác với hình ảnh kín đáo trên phim, hai nàng dâu 9X ngoài đời cũng ưa chuộng phong cách gợi cảm. Kiều My và Kim Oanh đều sở hữu vóc dáng thon gọn, gợi cảm, nước da trắng không tì vết. Dù chưa kết hôn nhưng cả hai đều được nhận xét là đảm nhận tốt khi vào vai người phụ nữ đã có gia đình. Xem video giới thiệu phim Dưới bóng cây hạnh phúc. Nguồn VTV Giải trí

