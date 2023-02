Bị chê cau có trên phim, Kiều My ngoài đời thế nào?

Biểu cảm của diễn viên Kiều My trong phim “Dưới bóng cây hạnh phúc” bị nhiều khán giả chê cau có ngay cả ở phân đoạn thoải mái nhất. Ảnh: Bảo vệ công lý Trong cuộc phỏng vấn với Dân Trí, Kiều My cho biết, cô bị tật ở cơ lông mày. Nữ diễn viên phân trần, cô từng cố gắng tiết chế quá nhiều trên cơ mặt nhưng hiệu quả các cảnh quay đó không được như ý muốn. Bởi vậy, Kiều My quyết định chấp nhận mình xấu một chút nhưng thể hiện được đúng bản chất của nhân vật. Ảnh: Bảo vệ công lý Kiều My hiện tại tìm một nơi để chữa trị tật ở cơ lông mày. Ảnh: FBNV Nữ diễn viên phim “Dưới bóng cây hạnh phúc” ngoài đời sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng thon gọn, gợi cảm. Ảnh: FBNV Có làn da trắng hồng không tỳ vết, Kiều My cân mọi phong cách. Ảnh: FBNV Gu thời trang của cô con dâu út trong “Dưới bóng cây hạnh phúc” nữ tính, gợi cảm. Ảnh: FBNV Kiều My bị nhiều khán giả nhầm lẫn với hot girl Linh Miu nếu không nhìn kỹ. Ảnh: VTV Kiều My từng thừa nhận cô không được "ăn hình", gương mặt khá tròn trịa nên khi lên phim thường không được khen ngợi về nhan sắc. Ảnh: FBNV Nữ diễn viên sinh năm 1996 từng đoạt giải nhất cuộc thi HHT Concert 2011, giải nhì cuộc thi ban nhạc tốp hát học sinh thành phố Hà Nội 2011, giải ba tiếng hát dân ca Hà Nội 2009, giải nhất ICON Tài Năng của cuộc thi HHT Icon năm 2011 và trở thành đại sứ Hotvteen khu vực miền Bắc năm 2012.Ảnh: FBNV Trước "Dưới bóng cây hạnh phúc", Kiều My tham gia các vai phụ trong các phim “Hôn nhân ngõ hẹp”, “Cả một đời ân oán”, “Zippo, mù tạt và em”, “Cô gái nhà người ta”, “Đừng bắt em phải quên”, “Ngày mai bình yên”. Ảnh: FBNV Xem video "Kiều My tham gia Chúng tôi là chiến sĩ". Nguồn FBNV

