Đọ phong độ bạn trai và "tình tin đồn" của Jisoo (BlackPink)

Ahn Bo Hyun và Jisoo (BlackPink) vừa thừa nhận mối quan hệ tình cảm sau khi bị lộ hình ảnh hẹn hò. Ảnh: Saostar. Trước đó, thành viên nhóm BlackPink vướng nghi vấn yêu Jung Hae In. Cả hai từng cùng đóng phim Snowdrop. Ảnh: Instagram. Jung Hae In và bạn trai của Jisoo đều là nam thần. Ảnh: Instagram. Cả hai sở hữu gương mặt điển trai, nam tính. Ảnh: Instagram. Ahn Bo Hyun có chiều cao 1m88 còn Jung Hae In cao 1m78. Ảnh: Instagram. Nếu như Jung Hae In có đai đen Taekwondo, Ahn Bo Hyun xuất thân là một boxer. Ảnh: Instagram. Jung Hae In từng chia sẻ, anh vẫn giữ chiếc máy bay giấy mà Jisoo đã viết tặng sau khi quay xong Snowdrop. Ảnh: Instagram. Nam diễn viên cũng thừa nhận, anh bối rối đến mức tim đập loạn xạ khi gặp cô gái nhóm BlackPink lần đầu. Ảnh: Instagram. Tài tử sinh năm 1988 bắt đầu đóng phim vào năm 2013. Ảnh: Instagram. Lợi thế của nam diễn viên phim Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi là sự cố gắng và ngoại hình điển trai. Ảnh: Instagram. Ahn Bo Hyun gây chú ý khi đóng phim Hậu duệ mặt trời, Các tế bào của Yumi, Tầng lớp Itaewon. Ảnh: Instagram. Ahn Bo Hyun là chàng trai đầu tiên Jisoo thừa nhận hẹn hò. Ảnh: Instagram. Ahn Bo Hyun cũng lần đầu tiên xác nhận mối quan hệ tình cảm sau hơn 10 năm vào showbiz. Ảnh: Instagram. Xem video: "BlackPink nhảy See tình". Nguồn Người Đưa Tin

