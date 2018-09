Đọ độ “chịu chơi” của Hương Tràm - Chi Pu: Ai vung tay bạo hơn?

"Cuộc chiến" về độ hot cũng như độ chịu chơi khi mua sắm, cũng như khi làm MV ca nhạc, giữa Hương Tràm và Chi Pu xem ra vẫn chưa hề giảm nhiệt. Một Hương Tràm khoe trọn cơ thể nóng bỏng trong bộ đồ tắm sexy thế này. Thì có ngay một Chi Pu không kém cạnh với bộ tắm màu đen vừa huyền bí vừa sexy. Hương Tràm đi xế sang gần 2 tỷ do cô tự sắm từ năm 2017. Năm 18 tuổi, khi vừa đăng quang The Voice chưa bao lâu, bằng việc đi hát, Hương Tràm đã mua được ô tô riêng với giá gần 1 tỷ đồng. Đến đầu năm 2017, cô lên đời với chiếc xế sang này. Trong khi đó, đầu năm 2015, Chi Pu khoe hình ảnh ngồi trong chiếc xe mới tậu, với chú thích đơn giản: "Thành quả lớn nhất tự thưởng cho bản thân, cùng em tăng tốc tới mục tiêu tiếp theo". Việc "thưởng" một chiếc xe với giá gần 2 tỷ đồng ở tuổi 22 của Chi Pu khiến dư luận xôn xao nhưng cũng không ít người ngưỡng mộ cô gái tài năng này. Chi Pu cũng tự hào khoe đây là phần thưởng cho bản thân cô sau một năm miệt mài chạy show từ đóng phim, dự event, đóng quảng cáo. Hương Tràm từng ở tại căn hộ 3 tỷ đồng với nội thất sang trọng. Tuy nhiên cô sắp chuyển qua một biệt thự mới, hiện đang thiết kế lại nội thất. Trong khi Chi Pu sống cùng gia đình tại một căn nhà riêng thoáng đãng rộng rãi. Độ chịu chơi về hàng hiệu của hai nữ ca sĩ này không hề kém cạnh nhau. Chi Pu diện áo denim jacket cá tính cùng quần jeans rách và một chiếc túi Chanel Boy có giá gần 100 triệu đồng. Trong khi đó Hương Tràm khi làm giám khảo The Voice Kids 2017 đã diện bộ đồ hàng hiệu có giá lên tới hàng chục triệu đồng. Không chỉ túi xách, Chi Pu còn chi mạnh cho giày dép hàng hiệu. Chi Pu không ngại khoe những món quà sinh nhật mà cô nàng tự tặng cho chính mình, bao gồm chiếc kính So Real và túi Lady Dior. Riêng hai món đồ này đã có tổng trị giá lên đến hơn 100 triệu đồng.

"Cuộc chiến" về độ hot cũng như độ chịu chơi khi mua sắm, cũng như khi làm MV ca nhạc, giữa Hương Tràm và Chi Pu xem ra vẫn chưa hề giảm nhiệt. Một Hương Tràm khoe trọn cơ thể nóng bỏng trong bộ đồ tắm sexy thế này. Thì có ngay một Chi Pu không kém cạnh với bộ tắm màu đen vừa huyền bí vừa sexy. Hương Tràm đi xế sang gần 2 tỷ do cô tự sắm từ năm 2017. Năm 18 tuổi, khi vừa đăng quang The Voice chưa bao lâu, bằng việc đi hát, Hương Tràm đã mua được ô tô riêng với giá gần 1 tỷ đồng. Đến đầu năm 2017, cô lên đời với chiếc xế sang này. Trong khi đó, đầu năm 2015, Chi Pu khoe hình ảnh ngồi trong chiếc xe mới tậu, với chú thích đơn giản: "Thành quả lớn nhất tự thưởng cho bản thân, cùng em tăng tốc tới mục tiêu tiếp theo". Việc "thưởng" một chiếc xe với giá gần 2 tỷ đồng ở tuổi 22 của Chi Pu khiến dư luận xôn xao nhưng cũng không ít người ngưỡng mộ cô gái tài năng này. Chi Pu cũng tự hào khoe đây là phần thưởng cho bản thân cô sau một năm miệt mài chạy show từ đóng phim, dự event, đóng quảng cáo. Hương Tràm từng ở tại căn hộ 3 tỷ đồng với nội thất sang trọng. Tuy nhiên cô sắp chuyển qua một biệt thự mới, hiện đang thiết kế lại nội thất. Trong khi Chi Pu sống cùng gia đình tại một căn nhà riêng thoáng đãng rộng rãi. Độ chịu chơi về hàng hiệu của hai nữ ca sĩ này không hề kém cạnh nhau. Chi Pu diện áo denim jacket cá tính cùng quần jeans rách và một chiếc túi Chanel Boy có giá gần 100 triệu đồng. Trong khi đó Hương Tràm khi làm giám khảo The Voice Kids 2017 đã diện bộ đồ hàng hiệu có giá lên tới hàng chục triệu đồng. Không chỉ túi xách, Chi Pu còn chi mạnh cho giày dép hàng hiệu. Chi Pu không ngại khoe những món quà sinh nhật mà cô nàng tự tặng cho chính mình, bao gồm chiếc kính So Real và túi Lady Dior. Riêng hai món đồ này đã có tổng trị giá lên đến hơn 100 triệu đồng.