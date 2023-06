Dịu Thảo khoe dáng "nuột" ở Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2023

Sau khi đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023, Nguyễn Hà Dịu Thảo đến Thái Lan thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2023. Ảnh: FBNV. Trong những ngày đầu nhập cuộc, Dịu Thảo ghi điểm bởi vẻ ngoài gợi cảm. Ảnh: FBNV. Chân dài gốc Hải Dương diện váy ngắn khoe đôi chân nuột nà, vai trần quyến rũ. Ảnh: FBNV. Diệu Thảo có chiều cao vượt mặt nhiều thí sinh Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2023. Ảnh: FBNV. Mỹ nhân sinh năm 2000 sở hữu vẻ đẹp vừa ngọt ngào vừa gợi cảm. Ảnh: FBNV. Mới đây, Dịu Thảo vướng nghi vấn sao chép bài giới thiệu của Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2021 - Anchilee Scott-Kemmis. Ảnh: Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế. Cụ thể, đoạn giới thiệu đang gây tranh cãi của Dịu Thảo có nội dung tiếng Anh: "I'm here today to be the voice of our young generation in celebrating individuality, uniqueness and you. I see you, I hear you and I'm here for you" (Tạm dịch: Tôi ở đây để đại diện cho tiếng nói thế hệ trẻ của chúng ta - những người muốn tôn vinh cá tính, sự độc nhất. Tôi thấy các bạn, tôi nghe thấy các bạn và tôi ở đây vì các bạn). Ảnh: Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế. Dịu Thảo chưa lên tiếng về bài giới thiệu. Ảnh: FBNV. Phía ban tổ chức Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam hiện tại giữ im lặng về ồn ào của Dịu Thảo. Ảnh: FBNV. Xem video "Đỗ Nhật Hà trong đêm trao lại vương miện cho người kế nhiệm Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam". Nguồn FBNV

