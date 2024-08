Diệp Lâm Anh mua xe tặng con, Quỳnh Nga độc lạ trên sân pickleball

Tin tức sao Việt 19/8: Diệp Lâm Anh vừa chia sẻ hình ảnh cùng các con đi ''tậu'' xe sang. Cô cho biết đây là món quà dành tặng con gái 6 tuổi: "Hành trình 12 năm đèn sách của Boorin. Mẹ tặng bạn Boo chiếc xe mà bạn thích, phải cửa lùa và có ghế massage theo đúng yêu cầu. Rồi mẹ làm tài xế luôn". Ảnh: FB Diep Lam Anh Quỳnh Nga khoe set thời trang kín đáo, độc lạ trên sân pickleball. "Cá sấu chúa" hài hước hỏi ý kiến cộng đồng mạng: "Thời trang ra sân sau một ngày bão mạng. Đi pickleball thế này ổn không mọi người. Tím mộng mơ hoa nhí". Ảnh: FB Phạm Quỳnh Nga Nghệ sĩ Vân Dung tự xưng: "Táo Y tế đến từ miền núi, có cậu con trai Hoàng Tòn Chải". Ảnh: FB Vân Dung Diễn viên Kim Oanh khoe dáng bên hoa sen. Ảnh: FB Nguyễn Kim Oanh Lê Bá Anh mừng sinh nhật: "Con xin cảm ơn cha mẹ. Cảm ơn anh chị em và bạn bè đã luôn yêu quý, quan tâm Bá Anh". Ảnh: FB Lê Bá Anh "Chào buổi sáng cả nhà. Có ổi có muối chấm thì hôm nay chắc chắn là ngày tuyệt vời nhất rồi nhỉ", Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ. Ảnh: FB H'Hen Niê Diễn viên Quốc Trường hạnh phúc đưa bố mẹ đi chơi. Anh viết: "3 nụ cười xinh". Ảnh: FB Nguyễn Quốc Trường Diễn viên Bảo Thanh chụp ảnh cùng mẹ. Ảnh: FB Bảo Thanh Ca sĩ Quỳnh Anh check in ở Melbourne. Ảnh: FB Phạm Quỳnh Anh Á hậu Huyền My xinh đẹp trong hậu trường quay chương trình. Ảnh: FB Nguyen Tran Huyen MyXem video "Diệp Lâm Anh chụp ảnh thời trang". Nguồn FB Diệp Lâm Anh

Tin tức sao Việt 19/8: Diệp Lâm Anh vừa chia sẻ hình ảnh cùng các con đi ''tậu'' xe sang. Cô cho biết đây là món quà dành tặng con gái 6 tuổi: "Hành trình 12 năm đèn sách của Boorin. Mẹ tặng bạn Boo chiếc xe mà bạn thích, phải cửa lùa và có ghế massage theo đúng yêu cầu. Rồi mẹ làm tài xế luôn". Ảnh: FB Diep Lam Anh Quỳnh Nga khoe set thời trang kín đáo, độc lạ trên sân pickleball. "Cá sấu chúa" hài hước hỏi ý kiến cộng đồng mạng: "Thời trang ra sân sau một ngày bão mạng. Đi pickleball thế này ổn không mọi người. Tím mộng mơ hoa nhí". Ảnh: FB Phạm Quỳnh Nga Nghệ sĩ Vân Dung tự xưng: "Táo Y tế đến từ miền núi, có cậu con trai Hoàng Tòn Chải". Ảnh: FB Vân Dung Diễn viên Kim Oanh khoe dáng bên hoa sen. Ảnh: FB Nguyễn Kim Oanh Lê Bá Anh mừng sinh nhật: "Con xin cảm ơn cha mẹ. Cảm ơn anh chị em và bạn bè đã luôn yêu quý, quan tâm Bá Anh". Ảnh: FB Lê Bá Anh "Chào buổi sáng cả nhà. Có ổi có muối chấm thì hôm nay chắc chắn là ngày tuyệt vời nhất rồi nhỉ", Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ. Ảnh: FB H'Hen Niê Diễn viên Quốc Trường hạnh phúc đưa bố mẹ đi chơi. Anh viết: "3 nụ cười xinh". Ảnh: FB Nguyễn Quốc Trường Diễn viên Bảo Thanh chụp ảnh cùng mẹ. Ảnh: FB Bảo Thanh Ca sĩ Quỳnh Anh check in ở Melbourne. Ảnh: FB Phạm Quỳnh Anh Á hậu Huyền My xinh đẹp trong hậu trường quay chương trình. Ảnh: FB Nguyen Tran Huyen My Xem video "Diệp Lâm Anh chụp ảnh thời trang". Nguồn FB Diệp Lâm Anh