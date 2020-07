Diễn viên phim “Glee” mất tích, để lại con 4 tuổi trên thuyền là ai?

Ngày 8/7, nữ diễn viên Naya Rivera thuê một con thuyền dạo chơi giữa hồ Piru, thuộc bang California – Mỹ. Ảnh: RMG Sau đó, nữ diễn viên phim "Glee" mất tích, để lại con trai 4 tuổi trên thuyền. Con trai của Naya nói cả hai mẹ con xuống hồ để bơi nhưng bé không thấy mẹ quay trở lại thuyền. Ảnh: RMG Cảnh sát trưởng Eric Buschow – phát ngôn viên văn phòng cảnh sát hạt Ventura phỏng đoán Naya Rivera chết đuối. Ảnh: Twitter Trước vụ mất tích của Naya Rivera, nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng cầu nguyện mong nữ diễn viên sớm trở về an toàn. Ảnh: ZingNaya Rivera sinh năm 1987, bắt đầu đóng phim từ năm 4 tuổi. Vai diễn đầu tiên của cô là Hillary Winston trong bộ phim truyền hình "The royal family". Ảnh: usmagazine Sau “The royal family”, Naya tham gia nhiều bộ phim khác như: "Family matters", "The fresh prince of bel-air", "Baywatch", “The bernie mac show”. Ảnh: usmagazine Năm 2009, Naya đóng vai nữ sinh kiêm hoạt náo viên xinh đẹp Santana trong series phim nhạc kịch đình đám “Glee”. Nhờ vai diễn này, Naya trở nên nổi tiếng. Ảnh: usmagazine Đến nay, nữ diễn viên phim “Glee” đã tham gia gần 30 phim, đoạt 11 giải thưởng về diễn xuất. Ảnh: usmagazine Naya đính hôn với rapper Big Sean vào tháng 10/2013. Tuy nhiên, cặp đôi đường ai nấy đi vào tháng 4/2014. Ảnh: usmagazine 3 tháng sau khi hủy hôn với Big Sean, Naya bí mật quay lại với bạn trai cũ là Ryan Dorsey. Cặp đôi kết hôn vào tháng 7/2014. Ảnh: usmagazine Tháng 11/2016, Naya đệ đơn ly hôn Ryan nhưng rút đơn vào năm 2017. Đến tháng 11/2017, cô một lần nữa đệ đơn ly hôn. Đến tháng 6/2018, cặp đôi chính thức chia tay. Ảnh: usmagazine Naya và Ryan có một cậu con trai tên Josey. Ảnh: usmagazine Mời quý độc giả xem video "Naya Rivera mất tích khi cùng con trai đi thuyền ra giữa hồ". Nguồn CBS Los Angeles

Ngày 8/7, nữ diễn viên Naya Rivera thuê một con thuyền dạo chơi giữa hồ Piru, thuộc bang California – Mỹ. Ảnh: RMG Sau đó, nữ diễn viên phim "Glee" mất tích, để lại con trai 4 tuổi trên thuyền. Con trai của Naya nói cả hai mẹ con xuống hồ để bơi nhưng bé không thấy mẹ quay trở lại thuyền. Ảnh: RMG Cảnh sát trưởng Eric Buschow – phát ngôn viên văn phòng cảnh sát hạt Ventura phỏng đoán Naya Rivera chết đuối. Ảnh: Twitter Trước vụ mất tích của Naya Rivera, nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng cầu nguyện mong nữ diễn viên sớm trở về an toàn. Ảnh: Zing Naya Rivera sinh năm 1987, bắt đầu đóng phim từ năm 4 tuổi. Vai diễn đầu tiên của cô là Hillary Winston trong bộ phim truyền hình "The royal family". Ảnh: usmagazine Sau “The royal family”, Naya tham gia nhiều bộ phim khác như: "Family matters", "The fresh prince of bel-air", "Baywatch", “The bernie mac show”. Ảnh: usmagazine Năm 2009, Naya đóng vai nữ sinh kiêm hoạt náo viên xinh đẹp Santana trong series phim nhạc kịch đình đám “Glee”. Nhờ vai diễn này, Naya trở nên nổi tiếng. Ảnh: usmagazine Đến nay, nữ diễn viên phim “Glee” đã tham gia gần 30 phim, đoạt 11 giải thưởng về diễn xuất. Ảnh: usmagazine Naya đính hôn với rapper Big Sean vào tháng 10/2013. Tuy nhiên, cặp đôi đường ai nấy đi vào tháng 4/2014. Ảnh: usmagazine 3 tháng sau khi hủy hôn với Big Sean, Naya bí mật quay lại với bạn trai cũ là Ryan Dorsey. Cặp đôi kết hôn vào tháng 7/2014. Ảnh: usmagazine Tháng 11/2016, Naya đệ đơn ly hôn Ryan nhưng rút đơn vào năm 2017. Đến tháng 11/2017, cô một lần nữa đệ đơn ly hôn. Đến tháng 6/2018, cặp đôi chính thức chia tay. Ảnh: usmagazine Naya và Ryan có một cậu con trai tên Josey. Ảnh: usmagazine Mời quý độc giả xem video "Naya Rivera mất tích khi cùng con trai đi thuyền ra giữa hồ". Nguồn CBS Los Angeles