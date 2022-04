Diễn viên đóng chồng Đan Lê trong “Anh có phải đàn ông không” là ai?

Trong những tập gần đây của " Anh có phải đàn ông không", Mai Ngọc do Đan Lê đóng bị chồng bạo hành. Đảm nhận vai chồng của Mai Ngọc là NSƯT Kiều Minh Hiếu. Nhân vật nhận "gạch đá", nam diễn viên không hề tủi thân vì cho rằng đây là thành công nghề nghiệp. Ảnh: Tiền Phong Minh Hiếu sinh năm 1975, là gương mặt được khán giả truyền hình nhớ đến qua các vai diễn hiền lành như công an, bộ đội... Ảnh: An ninh thủ đô Anh từng tham gia phim "Khi đàn chim trở về" phần 1 và 2, "Nếp nhà", "Định mệnh".. Ảnh: VTC Nam diễn viên phim “Anh có phải đàn ông không” còn góp mặt trong nhiều vở kịch của Nhà hát Kịch Việt Nam như: “Kiều”, “Lâu đài cát”, “Người thi hành án tử”, “Chuyện chàng dũng sĩ”, “Hamlet”. Ảnh: VTC Nghệ sĩ Minh Hiếu từng chia sẻ, anh thường đóng những dạng vai "liêm chính" quá nên đất diễn nhiều khi bị bó hẹp. "Cũng lâu rồi tôi từ chối nhiều lời mời của đạo diễn phim truyền hình. Tôi muốn toàn tâm toàn ý cho sân khấu kịch. Bởi để trở thành người làm sân khấu giỏi không hề đơn giản", anh nói. Ảnh: Tiền Phong Năm 2020, anh nhận quyết định bổ nhiệm làm Phó giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Ảnh: An ninh thủ đô Nghệ sĩ Minh Hiếu đã lập gia đình. Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với Tiền Phong, anh cho biết, con trai lớn của anh đang học Đại học Sân khấu& Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, ngành Diễn viên, người con thứ hai chưa có ý định nối nghiệp bố. Ảnh: Tiền PhongChồng màn ảnh của Đan Lê chia sẻ, anh và vợ rất tôn trọng nhau về đời tư nên không chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội. Tâm sự về phản ứng của vợ trước những cảnh tình cảm, nghệ sĩ Minh Hiếu cho hay: "Ngày trước khi đóng nhiều phim truyền hình cô ấy tủi thân nhiều hơn. Khi tôi có cảnh quay tình cảm, cô ấy buồn bực và đòi lần sau phải xem trước kịch bản”. Ảnh: Đại đoàn kết Xem video NSƯT Kiều Minh Hiếu trong phim "Gió đại ngàn". Nguồn Vietnamnet

Trong những tập gần đây của " Anh có phải đàn ông không", Mai Ngọc do Đan Lê đóng bị chồng bạo hành. Đảm nhận vai chồng của Mai Ngọc là NSƯT Kiều Minh Hiếu. Nhân vật nhận "gạch đá", nam diễn viên không hề tủi thân vì cho rằng đây là thành công nghề nghiệp. Ảnh: Tiền Phong Minh Hiếu sinh năm 1975, là gương mặt được khán giả truyền hình nhớ đến qua các vai diễn hiền lành như công an, bộ đội... Ảnh: An ninh thủ đô Anh từng tham gia phim "Khi đàn chim trở về" phần 1 và 2, "Nếp nhà", "Định mệnh".. Ảnh: VTC Nam diễn viên phim “Anh có phải đàn ông không” còn góp mặt trong nhiều vở kịch của Nhà hát Kịch Việt Nam như: “Kiều”, “Lâu đài cát”, “Người thi hành án tử”, “Chuyện chàng dũng sĩ”, “Hamlet”. Ảnh: VTC Nghệ sĩ Minh Hiếu từng chia sẻ, anh thường đóng những dạng vai "liêm chính" quá nên đất diễn nhiều khi bị bó hẹp. "Cũng lâu rồi tôi từ chối nhiều lời mời của đạo diễn phim truyền hình. Tôi muốn toàn tâm toàn ý cho sân khấu kịch. Bởi để trở thành người làm sân khấu giỏi không hề đơn giản", anh nói. Ảnh: Tiền Phong Năm 2020, anh nhận quyết định bổ nhiệm làm Phó giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Ảnh: An ninh thủ đô Nghệ sĩ Minh Hiếu đã lập gia đình. Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với Tiền Phong, anh cho biết, con trai lớn của anh đang học Đại học Sân khấu& Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, ngành Diễn viên, người con thứ hai chưa có ý định nối nghiệp bố. Ảnh: Tiền Phong Chồng màn ảnh của Đan Lê chia sẻ, anh và vợ rất tôn trọng nhau về đời tư nên không chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội. Tâm sự về phản ứng của vợ trước những cảnh tình cảm, nghệ sĩ Minh Hiếu cho hay: "Ngày trước khi đóng nhiều phim truyền hình cô ấy tủi thân nhiều hơn. Khi tôi có cảnh quay tình cảm, cô ấy buồn bực và đòi lần sau phải xem trước kịch bản”. Ảnh: Đại đoàn kết Xem video NSƯT Kiều Minh Hiếu trong phim "Gió đại ngàn". Nguồn Vietnamnet