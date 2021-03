Diễm My chuẩn bị cho việc lấy chồng, bạn trai 5 năm là ai?

Diễm My hẹn hò doanh nhân Vinh Nguyễn đã được 5 năm. Cả hai được khen xứng đôi vừa lứa. Trong khi Diễm My xinh đẹp, nổi tiếng, Vinh Nguyễn điển trai, tài giỏi. Bạn trai Diễm My từng học tại Đại học Công nghệ Swinburne ở Melbourne, bang Victoria, Australia và Đại học RMIT. Tại Australia, anh là một doanh nhân trong lĩnh vực xây dựng. Khi về Việt Nam làm việc, Vinh Nguyễn sở hữu công ty chuyên sản xuất cà phê hòa tan. Vinh Nguyễn chiều chuộng, yêu thương Diễm My. Nữ diễn viên chia sẻ, bạn trai có thói quen tặng trang sức cho cô: “Chúng tôi đã cùng đi đến nhiều nơi trên thế giới. Mỗi nơi anh ấy lại mua cho tôi một chiếc vòng charm làm kỷ niệm. Món quà đầu tiên cũng vậy, chiếc vòng ấy rất đơn giản, không cầu kỳ nhưng làm tôi nhớ mãi”. Cả hai có những chuyến du lịch trong và ngoài nước bên nhau. Vinh Nguyễn còn ủng hộ Diễm My có sự nghiệp riêng. "Anh ấy không có quan điểm phụ nữ đứng sau chồng. Ngược lại, anh ấy muốn tôi có công việc riêng và thành công của mình. Ở bên cạnh, anh hỗ trợ, phân tích đúng sai, tạo động lực cho tôi làm việc", người đẹp chia sẻ. Mới đây, trả lời phỏng vấn với Zing, Diễm My cho biết, cô đang chuẩn bị cho việc kết hôn. Do có một số dự án phim trong năm nay nên nếu có kết hôn, nữ diễn viên cho rằng phải đến năm 2022 mới lập gia đình. Bạn bè, đồng nghiệp mong đợi Diễm My và Vinh Nguyễn sẽ sớm có tin vui sau 5 năm hẹn hò. Xem video "Hậu trường chụp ảnh của Diễm My". Nguồn FBNV

