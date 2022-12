Diễm My 9x được bạn trai doanh nhân cầu hôn

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Diễm My 9x vừa khoe nhẫn cầu hôn. Bạn trai của Diễm My - Vinh Nguyễn đã cầu hôn cô trên khinh khí cầu khi cả hai ở Australia. Diễm My và bạn trai gặp nhau lần đầu vào năm 2016. Năm 2018, cả hai công khai hẹn hò. 6 năm bên nhau, cả hai từng chia tay do mâu thuẫn, xung đột. Sau những hiểu lầm trong quá khứ, đôi uyên ương ngày càng gắn bó.Bạn trai của Diễm My không chỉ điển trai mà còn tài giỏi. Anh được biết đến là doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực xây dựng. Có chuyện tình đẹp, Diễm My và Vinh Nguyễn được nhiều bạn bè, đồng nghiệp thúc giục chuyện kết hôn. Tháng 8/2022, tin đồn Diễm My 9x sắp kết hôn gây xôn xao mạng xã hội. Thời điểm đó, nữ diễn viên cho biết chưa có kế hoạch đám cưới cụ thể vì cô và bạn trai đều bận rộn, hôn lễ cần nhiều thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng. Diễm My cũng cho biết, bố mẹ bạn trai không có sự thúc ép mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở và tôn trọng quyền quyết định của cả hai. Trước thông tin Diễm My được cầu hôn, Nhã Phương - người bạn thân thiết của Diễm My chia sẻ: “Mở mắt ra thấy nhỏ bạn đi lấy chồng, mừng rớt nước mắt”. Vì chưa về Việt Nam, Diễm My không chia sẻ được nhiều về chuyện cầu hôn lẫn kế hoạch đám cưới. Xem video "Hậu trường chụp ảnh của Diễm My". Nguồn FBNV

