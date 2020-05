Diễm My 9x “dát” toàn hàng hiệu, để lộ vòng 1 táo bạo

Mới đây, Diễm My 9x gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh diện toàn đồ hiệu sang chảnh, hóa thân thành quý cô hiện đại nhưng không kém phần quyến rũ. Nữ diễn viên "Tình yêu và tham vọng" còn khéo khoe vòng 1 táo bạo cùng đường cong gợi cảm hút mắt. Cô nàng để lộ vòng 1 lấp ló sau lớp áo hờ hững. Mỹ nhân "Cô Ba Sài Sòn" sang chảnh, hiện đại khi dát hàng hiệu lên người. Gần đây, Diễm My 9x gây chú ý khi góp mặt trong bộ phim "Tình yêu và tham vọng". Trong phim, Diễm My vào vai cô nàng công sở Phan Linh. Chia sẻ về bộ ảnh mới, diễn viên Diễm My cho biết: “Đây là bộ ảnh Diễm My muốn mang tới một hình ảnh khác hoàn toàn với hình ảnh Phan Hoàng Linh trong “Tình yêu và tham vọng - một cô gái chỉ chăm diện những items đơn giản, kín đáo". "Có thể nói, sau khoảng thời gian dài nghỉ dịch, My đang rất vui vì có thể trở lại với đoàn phim, cùng hoàn thành những tập phim còn lại. Tuy nhiên, không vì thế mà My quên việc tập luyện để giữ được hình thể đẹp nhất”, Diễm My chia sẻ. Diễm My cũng hy vọng, sau bộ phim cô sẽ được gặp gỡ khán giả ở nhiều dự án nghệ thuật khác. Xem video "Diễm My trong phim Tình yêu và tham vọng". Nguồn Youtube:

