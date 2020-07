Điểm mặt loạt hoa hậu, người mẫu dính bê bối bán dâm nghìn đô

Cơ quan công an vừa triệt phá đường dây người mẫu, hoa hậu bán dâm 30.000 USD ở TP.HCM do Lục Triều Vỹ cầm đầu. Trong 3 chân dài sa lưới, 1 người đẹp từng là Hoa hậu người Việt tại Australia. Ảnh: Vietnamnet Chuyện hoa hậu, á hậu, người mẫu, diễn viên, MC tham gia vào các đường dây mại dâm từ vài nghìn USD đến vài chục nghìn USD không còn xa lạ. Tháng 9/2018, đường dây chân dài bán dâm giá 7.000-25.000 USD của “tú ông” Kiều Đại Dũ bị triệt phá. Ảnh: PLO 3 người đẹp vướng nghi vấn nằm trong đường dây của Kiều Đại Dũ gồm Á hậu Thư Dung, diễn viên C. V và Á hậu T.M.L. Trong đó, Thư Dưng được nhắc đến nhiều nhất khi một mực kêu oan và bị tước danh hiệu vì ồn ào. Ảnh: Dân Việt Phạm Thị Thanh Hiền - Hoa khôi Thời trang Việt Nam 2017 và Nguyễn Thị Ngọc - Á khôi Sắc đẹp Việt Nam 2017 cũng vướng ồn ào đi khách. Ngày 15/8/2017, cả hai bị bắt khi đang bán dâm cho hai khách với giá 15 triệu đồng mỗi người. Ngoài bán dâm, cả hai còn môi giới bán dâm. Ảnh: Zing Tháng 4/2018, TAND TPHCM tuyên Phạm Thị Thanh Hiền 2 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Thị Ngọc 2 năm tù treo, thời gian thử thách là 4 năm. Khi nghe mức án phải chịu, Thanh Hiền bật khóc nức nở. Ảnh: Tiền Phong Cách đây 8 năm, Mỹ Xuân - hoa hậu trong cuộc thi Người đẹp Sóc Trăng năm 2009 bị bắt về tội Môi giới mại dâm. Chân dài cùng 2 người khác đã điều hành đường dây gái gọi giá 2.500 USD gồm các ca sĩ, người mẫu, diễn viên. Ảnh: An ninh thủ đô Đường dây bán dâm do Hoa hậu Mỹ Xuân cầm đầu có ca sĩ Khang Nhã Thy (6.500 USD), người mẫu Thiên Kim (2.500 USD), người mẫu P. N có giá đi khách cao tới 7.000 USD. Mỹ Xuân cũng đi khách với giá 2.200 USD. Ảnh: Giao thông Năm 2015, đường dây sex tour 1.000 - 20.000 USD do Đoàn Ngọc Minh và Trần Đức Thùy Liên cầm đầu bị phanh phui. Á khôi L.T.T được xác định nằm trong đường dây này. Ngoài ra, L.T.T còn tham gia đường dây bán dâm 1.000 USD của “má mì” Thanh Huyền năm 2016. Ảnh: Đất Việt Mời quý độc giả xem video "Triệt phá đường dây người mẫu bán dâm hàng chục nghìn USD ở TP.HCM". Nguồn VTC News

Cơ quan công an vừa triệt phá đường dây người mẫu, hoa hậu bán dâm 30.000 USD ở TP.HCM do Lục Triều Vỹ cầm đầu. Trong 3 chân dài sa lưới, 1 người đẹp từng là Hoa hậu người Việt tại Australia. Ảnh: Vietnamnet Chuyện hoa hậu, á hậu, người mẫu, diễn viên, MC tham gia vào các đường dây mại dâm từ vài nghìn USD đến vài chục nghìn USD không còn xa lạ. Tháng 9/2018, đường dây chân dài bán dâm giá 7.000-25.000 USD của “tú ông” Kiều Đại Dũ bị triệt phá. Ảnh: PLO 3 người đẹp vướng nghi vấn nằm trong đường dây của Kiều Đại Dũ gồm Á hậu Thư Dung, diễn viên C. V và Á hậu T.M.L. Trong đó, Thư Dưng được nhắc đến nhiều nhất khi một mực kêu oan và bị tước danh hiệu vì ồn ào. Ảnh: Dân Việt Phạm Thị Thanh Hiền - Hoa khôi Thời trang Việt Nam 2017 và Nguyễn Thị Ngọc - Á khôi Sắc đẹp Việt Nam 2017 cũng vướng ồn ào đi khách. Ngày 15/8/2017, cả hai bị bắt khi đang bán dâm cho hai khách với giá 15 triệu đồng mỗi người. Ngoài bán dâm, cả hai còn môi giới bán dâm. Ảnh: Zing Tháng 4/2018, TAND TPHCM tuyên Phạm Thị Thanh Hiền 2 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Thị Ngọc 2 năm tù treo, thời gian thử thách là 4 năm. Khi nghe mức án phải chịu, Thanh Hiền bật khóc nức nở. Ảnh: Tiền Phong Cách đây 8 năm, Mỹ Xuân - hoa hậu trong cuộc thi Người đẹp Sóc Trăng năm 2009 bị bắt về tội Môi giới mại dâm. Chân dài cùng 2 người khác đã điều hành đường dây gái gọi giá 2.500 USD gồm các ca sĩ, người mẫu, diễn viên. Ảnh: An ninh thủ đô Đường dây bán dâm do Hoa hậu Mỹ Xuân cầm đầu có ca sĩ Khang Nhã Thy (6.500 USD), người mẫu Thiên Kim (2.500 USD), người mẫu P. N có giá đi khách cao tới 7.000 USD. Mỹ Xuân cũng đi khách với giá 2.200 USD. Ảnh: Giao thông Năm 2015, đường dây sex tour 1.000 - 20.000 USD do Đoàn Ngọc Minh và Trần Đức Thùy Liên cầm đầu bị phanh phui. Á khôi L.T.T được xác định nằm trong đường dây này. Ngoài ra, L.T.T còn tham gia đường dây bán dâm 1.000 USD của “má mì” Thanh Huyền năm 2016. Ảnh: Đất Việt Mời quý độc giả xem video "Triệt phá đường dây người mẫu bán dâm hàng chục nghìn USD ở TP.HCM". Nguồn VTC News