Đặt vé concert BlackPink: Sao Việt "kẻ cười, người khóc"

Hoa hậu Ngọc Hân vừa cho biết, cô sẽ sang nhượng lại vé Platinum L2 BlackPink bằng giá mua. “Đang cần sang nhượng lại bớt do mạng bị chậm, mua nhiều”, Ngọc Hân cho hay. Ảnh: FBNV. Đặt vé xem BlackPink tại Hà Nội thành công, diễn viên Bảo Hân cũng sang nhượng lại một vé. “Vì lý do sợ không có vé nên mua quá tay cuối cùng lại thừa vé nên cần pass lại 1 vé BornPink VIP - Seating 29/7. Giá yêu thương ạ”, diễn viên phim Về nhà đi con cho hay. Ảnh: FBNV. Đức Phúc khoe mua được 4 vé xem BlackPink. Ảnh chụp màn hình. Hoa hậu Kỳ Duyên và người mẫu Minh Triệu đặt thành công vé xem. Ảnh: FBNV. Kỳ Duyên chia sẻ quá trình mua vé: “Hôm nay có lịch đi talkshow đấy mà với tâm hồn của Blink tôi thử vận may xem thế nào. Ngồi canh từ 12h kém, sau bao lần F5 từ lúc mở bán tới lúc xếp hàng xong vẫn phải load lại tôi muốn rụng tim”. Ảnh: FBNV. Phí Thị Thùy Linh chờ đợi từng phút để đặt vé thành công. Ảnh: FBNV. Siêu mẫu Xuân Lan chia sẻ ảnh xếp hàng online chờ đặt vé. Ảnh: FBNV. “Đu idol cho con mà thành vậy nè”, cô viết. Ảnh: FBNV. Don Nguyễn than thở khi đặt vé: “Bây giờ mới thấu được cảm giác không săn được vé”. Ảnh: FBNV. Emily gặp khó khăn khi săn vé concert của BlackPink. Ảnh: FBNV. Xem video: "5 nữ diễn viên triển vọng của Hàn Quốc". Nguồn Vietnamnet

