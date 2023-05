“Đất rừng phương Nam” đầu tư 40 tỷ, loạt phim có kinh phí “khủng”

Theo Vietnamnet, “ Đất rừng phương Nam” đầu tư đến 40 tỷ đồng. Phim quay 2 tháng ở nhiều tỉnh thành miền Tây. Ảnh: Vietnamnet Theo Công lý năm 2022, đơn vị sản xuất nắm bản quyền làm bộ phim “Đất rừng phương Nam” từ năm 2017 nhưng thời điểm đó chưa đủ kinh phí lẫn điều kiện sản xuất. Ảnh: Người lao động Không chỉ "Đất rừng phương Nam" có kinh phí sản xuất “khủng”, nhiều bộ phim khác cũng mạnh tay đầu tư. “578: Phát đạn của kẻ điên” là một trong số đó. Ảnh: VOV Đầu tư 60 tỷ đồng, “578: Phát đạn của kẻ điên” được đánh giá cao về những pha hành động. Người xem thót tim màn rượt đuổi giữa 5 chiếc xe container hạng nặng, dài lên tới 15m giữa con đèo nhỏ hẹp, quanh co, chiếc container lao vào đám đông hay hai chiếc xe cá mập đâm trực diện vào nhau và văng ra đến gần sát vực sâu. Ảnh: Thể thao văn hóa Bối cảnh phim được khen mãn nhãn với các cảnh đèo Đá Trắng (Hòa Bình), Tràng An (Ninh Bình), cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) được quay từ trên cao. Ảnh: Dân tộc và phát triển Phim “Sám hối” có kinh phí sản xuất 50 tỷ đồng. Theo Zing, dự án có sự tham gia của ê-kíp Bollywood, đạo diễn, D.O.P đều thuộc về Ấn Độ. Ngoài ra, toàn bộ quá trình hậu kỳ phim được thực hiện tại Ấn Độ trong 2 năm. Ảnh: Zing “Sám hối” được khen có những pha võ thuật đỉnh cao, sàn đấu chuyên nghiệp. Ảnh: Harper’s Bazaar Việt Nam Theo Nhịp cầu đầu tư, “Em và Trịnh” có kinh phí dự kiến 40 tỷ đồng nhưng 3 lần giãn cách xã hội vì dịch và 4 cơn bão, kéo dài 64 ngày quay đã khiến kinh phí lên đến 50 tỷ. Ảnh: Người lao động Ngô Thanh Vân bỏ ra 43 tỷ sản xuất phim “Trạng Tí phiêu lưu ký”. Phim sử dụng kỹ xảo CGI để mang đến một thế giới kỳ ảo. Sau 2 lần dời lịch chiếu vì dịch, phim có kinh phí sản xuất lên đến 48 tỷ. Ảnh: Dân Việt Kinh phí thực hiện phim “Gái già lắm chiêu V: Những cuộc đời vương giả” là gần 46 tỷ đồng. Sự chịu chơi của phim thể hiện qua bối cảnh. Ảnh: Harper’s Bazaar Việt Nam Theo Dân Việt, đoàn phim đầu tư 2 tỷ cho khu vườn Bạch Trà có diện tích 500m2. Ngoài ra, ê-kíp chỉ sử dụng lại khung sườn của Cung An Định, tất cả các đồ đạc tại đây đều được di dời để thiết kế lại toàn bộ. Tất cả chi phí nội thất tiêu tốn gần 3 tỷ đồng. Nam Cito và Bảo Nhân cũng chú trọng vào phần đồ ăn trong phim. Nghệ sĩ Hồng Vân cho hay: "Mỗi nhân vật cũng được dành riêng một món trên bàn do đầu bếp khách sạn 5 sao nấu, phản ánh tính cách thông qua sở thích ăn uống của từng người”. Ảnh: Harper’s Bazaar Việt Nam Xem video: "Hậu trường phim Trạng Tí phiêu lưu ký". Nguồn Studio68

