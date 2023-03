Chân dung diễn viên nhí Huỳnh Hạo Khang đóng bé An bản điện ảnh

“ Đất rừng phương Nam” là bản điện ảnh của phim truyền hình "Đất phương Nam". Ở bản truyền hình cách đây nhiều năm, bé An do Hùng Thuận đóng. Ở bản điện ảnh, Huỳnh Hạo Khang (trái) đảm nhận vai diễn này. Ảnh: Dân Việt, FBNV Hồi tháng 1/2022, Hạo Khang lại khoe, nhờ thử vai Cò xuất sắc nên là 1 trong 12 em nhỏ lọt vào vòng 2 tiếp tục thể hiện tài năng để chọn diễn viên cho vai diễn này. Ảnh: FBNV Hạo Khang từng khoe ảnh mừng sinh nhật đạo diễn Quang Dũng trên phim trường "Đất rừng phương Nam" hồi tháng 12/2022. Ảnh: FBNV An của "Đất rừng phương Nam" sinh năm 2010, yêu thích diễn xuất, ca hát, bóng đá. Ảnh: FBNV Hạo Khang từng đóng phim "Hoa sơn trà", "Vũ điệu mùa xuân", "Nhỏ to chốn văn phòng". Ảnh: FBNV Cậu nhóc từng tham gia chương trình Cầu thủ nhí 2021. Ảnh: FBNV Hạo Khang đam mê bóng đá từ nhỏ. Ảnh: FBNV Khi tham gia Hãy nghe tôi hát nhí 2022, diễn viên nhí phim "Đất rừng phương Nam" xếp hạng đồng khuyến khích. Ảnh: FBNV Hạo Khang chia sẻ: “Công việc gì cũng vậy: đá bóng, diễn xuất, học tập, ca hát, võ thuật cũng phải làm bằng cả nhiệt huyết và đam mê, kèm theo đó quan trọng nhất vẫn là trái tim của mình”. Ảnh: FBNV Diễn viên nhí sống khá tình cảm, thường xuyên tâm sự với ba mẹ. Ảnh: FBNV Xem video: "Hùng Thuận tham gia Gương mặt thân quen 2018". Nguồn FBNV

“ Đất rừng phương Nam” là bản điện ảnh của phim truyền hình "Đất phương Nam". Ở bản truyền hình cách đây nhiều năm, bé An do Hùng Thuận đóng. Ở bản điện ảnh, Huỳnh Hạo Khang (trái) đảm nhận vai diễn này. Ảnh: Dân Việt, FBNV Hồi tháng 1/2022, Hạo Khang lại khoe, nhờ thử vai Cò xuất sắc nên là 1 trong 12 em nhỏ lọt vào vòng 2 tiếp tục thể hiện tài năng để chọn diễn viên cho vai diễn này. Ảnh: FBNV Hạo Khang từng khoe ảnh mừng sinh nhật đạo diễn Quang Dũng trên phim trường "Đất rừng phương Nam" hồi tháng 12/2022. Ảnh: FBNV An của "Đất rừng phương Nam" sinh năm 2010, yêu thích diễn xuất, ca hát, bóng đá. Ảnh: FBNV Hạo Khang từng đóng phim "Hoa sơn trà", "Vũ điệu mùa xuân", "Nhỏ to chốn văn phòng". Ảnh: FBNV Cậu nhóc từng tham gia chương trình Cầu thủ nhí 2021. Ảnh: FBNV Hạo Khang đam mê bóng đá từ nhỏ. Ảnh: FBNV Khi tham gia Hãy nghe tôi hát nhí 2022, diễn viên nhí phim "Đất rừng phương Nam" xếp hạng đồng khuyến khích. Ảnh: FBNV Hạo Khang chia sẻ: “Công việc gì cũng vậy: đá bóng, diễn xuất, học tập, ca hát, võ thuật cũng phải làm bằng cả nhiệt huyết và đam mê, kèm theo đó quan trọng nhất vẫn là trái tim của mình”. Ảnh: FBNV Diễn viên nhí sống khá tình cảm, thường xuyên tâm sự với ba mẹ. Ảnh: FBNV Xem video: "Hùng Thuận tham gia Gương mặt thân quen 2018". Nguồn FBNV