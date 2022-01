Đáp trả antifan chê ngực lép, Lê Thúy nhắc ngay đến chồng

Người mẫu Lê Thúy vừa lên tiếng khi bị antifan chê vòng 1 lép kẹp. “Hôm qua giờ nhiều người body shaming mình vì mình ngực lép ghê, mình nói nè mình muốn to mình bỏ có 200 triệu ra là to nhưng chồng mình gu lạ nên bớt vô Facebook của mình vô duyên lại. Cuối năm rồi mình không muốn đôi co qua lại nha. Cuối năm rồi vui vẻ không quạu nha”, Lê Thúy đáp trả. Động thái đáp trả của Lê Thúy nhận được sự ủng hộ của nhiều đồng nghiệp và khán giả. “Sang vậy thôi muốn gì nữa", diễn viên Tú Vi bình luận. "Đẹp quá nè", Hoa hậu Hà Kiều Anh viết. Năm 2018, Lê Thúy cũng bị một số cư dân mạng body shaming. Lúc đó, Đỗ An lên tiếng bảo vệ Lê Thúy. "Em à, đã là con người ấy, nên biết lúc nào nên mở miệng nói và lúc nào không nên em nhé. Anh không muốn những người yêu quý vợ chồng anh lại mang khẩu nghiệp vì em”, Đỗ An đáp trả antifan. Năm 2017, Đỗ An kể về sự thô lỗ của một người đàn ông chê bai ngoại hình của vợ chồng anh.Ông xã của Lê Thúy cho hay: “Cho dù anh có nghĩ tôi đẹp gái và vợ tôi đẹp trai đi nữa thì cũng đừng cố gắng nói lớn điều đó khi đi ngang chúng tôi, để phải đứng nán lại chờ xem chúng tôi có phản ứng gì không. Và nhất là đừng để cho bạn gái của anh phải đứng đấy nhìn chúng tôi, hổ thẹn”. Khi bắt đầu gắn bó, Lê Thúy và Đỗ An bị nhiều người dị nghị. Có những khán giả chê Lê Thúy gầy trơ xương, cho rằng Đỗ An điển trai như vậy cưới cô chỉ để che giấu giới tính. Tuy nhiên, cặp đôi chọn cách giữ im lặng cùng nhau vượt qua sóng gió. Lê Thúy được chồng hết mực cưng chiều. Gần đây, cặp đôi đi du lịch hâm nóng tình cảm vợ chồng. Xem video "Lê Thúy catwalk". Nguồn Đỗ Mạnh Cường

