Danh ca Thái Thanh: Sự nghiệp huy hoàng, hôn nhân lận đận

Danh ca Thái Thanh qua đời ở Mỹ, hưởng thọ 86 tuổi. Sinh thời, bà là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu của nền tân nhạc Việt Nam. Ngoài ra, nghệ sĩ Thái Thanh còn được mệnh danh là "giọng hát vượt thời gian". Ảnh: Đời sống pháp luật Theo Pháp luật TP HCM, nghệ sĩ Thái Thanh là con nhà nòi âm nhạc. Cha của bà là Phạm Đình Phụng, có hai người vợ. Bà là con vợ sau. Chị gái nghệ sĩ Thái Thanh là ca sĩ Thái Hằng, anh trai của bà là nhạc sĩ Phạm Đình Chương, anh rể của bà là nhạc sĩ Phạm Duy. Ảnh: Đời sống pháp luật Theo Người lao động, nghệ sĩ Thái Thanh đi hát và thành công từ năm 14 tuổi trong vùng kháng chiến chống Pháp, nổi tiếng cùng ban hợp ca Thăng Long của gia đình. Ảnh: PLO Ban hợp ca Thăng Long gồm Thái Thanh, nghệ sĩ Hoài Trung (Phạm Đình Viêm, anh cùng cha khác mẹ với bà), Thái Hằng (chị gái ruột), Hoài Bắc (Phạm Đình Chương), Khánh Ngọc (vợ Phạm Đình Chương). Ảnh: PLO Theo Đời sống pháp luật,Thái Thanh không theo học bất cứ trường lớp nào về nhạc lý. Bà mua sách từ Pháp về tự học, cái gì không hiểu thì hỏi anh trai Phạm Đình Chương. Ảnh: PLO Tên tuổi của Thái Thanh gắn liền với những bản nhạc của Phạm Duy như “Dòng sông xanh”, “Cho nhau”, “Nương chiều”, “Kỷ niệm”. Phạm Duy từng khẳng định, trong những người hát nhạc Phạm Duy, ông ưng nhất là Thái Thanh, Duy Quang và sau này có Đức Tuấn. Ảnh: Đang Yêu Thái Thanh kết hôn với Lê Quỳnh năm 1956 và sinh liên tiếp 5 người con, 3 gái, 2 trai: Ý Lan, Lê Việt, Quỳnh Dao tức Quỳnh Hương, Thanh Loan và Lê Đại. Cuộc hôn nhân của bà khá ngắn ngủi. Ảnh: Đang Yêu Đằng sau ánh đèn sân khấu, Thái Thanh là người phụ nữ hết mực yêu thương con. Khi sang Mỹ, bà tập lái xe để hàng ngày đưa đón con trai Lê Đại không may bị liệt đi học. Ảnh: PLO Theo Đang yêu, Thái Thanh còn chịu nhiều vất vả với con gái Thanh Loan. Khi ấy, Thanh Loan mắc bệnh trầm cảm. Để giúp con vượt qua căn bệnh, nữ danh ca đã cùng con gái tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện. Sau đó, khi bệnh tình của Thanh Loan ngày một nặng, bà phải cho con nhập viện, ngày ngày chăm sóc con. Ảnh: ZingThái Thanh khi dịu dàng, lúc nghiêm khắc trong việc dạy con. Bà luôn mong các con có được căn bản vững chắc về văn hóa và đạo đức. Vì vậy, dù các con đều có giọng ca tốt, nhất là Ý Lan và Quỳnh Hương song nữ nghệ sĩ nhất quyết không cho con theo nghề ca hát. Ảnh: PLO Tuy nhiên, dường như là số phận, Ý Lan vẫn bước vào con đường ca hát sau khi đi làm, lấy chồng. Ca sĩ Ý Lan cho biết, cô luôn coi mẹ là thần tượng. Ảnh: FBNV Ý Lan chia sẻ: "Mẹ tôi là một người đàn bà tình cảm và rất can đảm. Suốt thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành, hình ảnh của mẹ Thái Thanh âu yếm, chăm sóc và yêu thương các con đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều khi tôi làm mẹ. Tình cảm thiêng liêng của mẹ dành cho tôi là niềm hạnh phúc và cả sự may mắn vô bờ bến”. Ảnh: Zing Mời quý độc giả xem video "Danh ca Thái Thanh thể hiện ca khúc Tuổi 13". Nguồn Youtube

