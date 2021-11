Đặng Thu Thảo ly hôn, soi hôn nhân của HH Việt Nam trùng tên

Hoa hậu Đại dương 2014 (phải) và Hoa hậu Việt Nam 2012 cùng tên Đặng Thu Thảo. Mới đây, Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo ly hôn doanh nhân Phúc Thành sau 3 năm làm đám cưới, có hai con trai song sinh. Hoa hậu Việt Nam 2012 kết hôn với doanh nhân Trung Tín vào tháng 10/2017. Trong 3 năm hẹn hò trước khi cưới, cặp đôi này nhận được sự ủng hộ của công chúng bởi chuyện tình ngọt ngào. Thu Thảo hạ sinh con gái đầu lòng vào năm 2018 và con trai thứ hai vào năm 2020. Hai nhóc tì nhà người đẹp nhận được sự chú ý của nhiều cư dân mạng bởi vẻ ngoài vô cùng đáng yêu. Từ khi kết hôn, Trung Tín vẫn hết mực chiều chuộng Thu Thảo. Vị doanh nhân này thường xuyên làm nhiếp ảnh gia cho vợ cũng như công khai dành không ít lời có cánh cho vợ. Gần đây, Trung Tín nói lời yêu với Thu Thảo kỷ niệm 4 năm ngày cưới. Anh bày tỏ: “Love you from bytes to atoms” (Tạm dịch: Yêu em rất nhiều). Trung Tín còn cảm ơn Thu Thảo vì cô thông cảm cho anh làm việc đến 70 tiếng một tuần. Lần hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân trên truyền thông, Trung Tín cho biết, anh cảm thấy may mắn khi Thu Thảo hiểu công việc của anh, hiểu cả stress vì công việc của anh. Trước khi có con, Trung Tín cho biết, nếu vợ sinh con, anh sẽ nghỉ hoàn toàn ở nhà một tháng. “Ai cũng biết đây là thời điểm khó khăn nhất của phụ nữ và người họ cần nhất bên cạnh chính là chồng. Tôi cũng muốn tự tay cùng vợ chăm con những ngày đầu tiên”, anh chia sẻ trên Zing. Sau khi kết hôn, Hoa hậu Thu Thảo ít tham gia các sự kiện giải trí để tập trung chăm lo tổ ấm. Trên mạng xã hội, người đẹp dành không ít lời có cánh cho chồng, thường xuyên ủng hộ các dự án của người bạn đời. Tháng 5/2021, Trung Tín đăng tải quan điểm về cuộc sống hôn nhân và việc ly hôn khi câu chuyện ly dị của vợ chồng Bill Gates gây bão dư luận. Trước nghi vấn bức xúc hôn nhân, Trung Tín phủ nhận. Thu Thảo cũng có động thái tương tự. "Chia sẻ chứ không có gì bức xúc đâu chị ơi", nàng hoa hậu đáp lại một người chị. Thu Thảo có mối quan hệ tốt đẹp với gia đình chồng. Trong ngày cưới của Thu Thảo, mẹ chồng của nàng hoa hậu chia sẻ: “Mẹ chỉ mong con xem mẹ như mẹ ruột”, em chồng của Thu Thảo bày tỏ: “Gia đình luôn muốn em phải hơn anh trai. Nhưng em đã phải xin lỗi mẹ vì biết sẽ không tìm được người vợ nào tốt như chị dâu”. Có đôi lần, Thu Thảo chia sẻ hình ảnh mẹ chồng quyền lực bên con gái của Thu Thảo trên trang cá nhân. Xem video "Con gái Đặng Thu Thảo rửa tay phòng chống COVID-19". Nguồn FBNV

