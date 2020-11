Dàn khách mời siêu khủng đám cưới Á hậu Tường San

Á hậu Tường San kết hôn với bạn trai hơn 9 tuổi sau 1 năm hẹn hò. Mới đây, một số bức ảnh cưới của người đẹp được một studio đăng tải. Ảnh: Thời đại plus Tường San được cho là đi chụp ảnh cưới ở Phú Quốc và chuẩn bị váy áo từ vài tháng trước. Ảnh: Thời đại plus Tường San quyết định tổ chức đám cưới bí mật, riêng tư. Khách mời chỉ khoảng 35 người, trong đó có các hoa hậu, á hậu thân thiết với Tường San. 2 hoa hậu Lương Thùy Linh và Đỗ Mỹ Linh được cho là sẽ dự đám cưới Á hậu Tường San. Tường San có thể sẽ mời các á hậu như Phương Nga, Kiều Loan, Thúy An, Thùy Tiên. Mới đây, Tường San còn lộ thiệp cưới. Ảnh: Công lý & xã hội Theo thiệp cưới, ông xã của Tường San tên Nguyễn Đức Anh. Cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới vào chiều tối ngày 30/11 tại Hà Nội. Ảnh: Công lý & xã hội Tường San từng vướng nghi vấn đính hôn khi đeo nhẫn kim cương ở ngón giữa và một chiếc nhẫn khác ở ngón áp út. Tường San rất kín tiếng về chuyện hẹn hò. Cô không chia sẻ danh tính lẫn hình ảnh nửa kia của mình. Sau khi kết hôn, Tường San vào TP.HCM sống cùng chồng và tiếp tục tham gia các hoạt động với vai trò á hậu đương nhiệm. Xem video "Tường San thi quốc tế". Nguồn FB Tường San

