Đàm Vĩnh Hưng khoe ở Mỹ sau ồn ào, kín lịch chạy show

Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ loạt ảnh vừa đặt chân đến Mỹ để ca hát. Ảnh: FB Đàm Vĩnh Hưng “Ông hoàng nhạc Việt” cho biết, 5 show diễn ở Mỹ và Canada trong tháng 11 và 12/2021 có hình anh trên poster hoàn toàn là thật. Ảnh: FB Đàm Vĩnh Hưng “Hưng được ban tổ chức xếp cho hát từ 8 đến 15 bài nha các fan yêu dấu của Hưng”, nam ca sĩ chia sẻ. Ảnh: FB Đàm Vĩnh Hưng Trước đó, rộ tin đồn Đàm Vĩnh Hưng bị cấm nhập cảnh vào Mỹ. Chia sẻ với Thanh Niên về vụ việc, một luật sư làm việc tại Mỹ cho biết đây là thông tin thiếu căn cứ. Ảnh: FB Đàm Vĩnh Hưng Hồi tháng 10 vừa qua, rộ tin đồn tình cảm của Đàm Vĩnh Hưng. Cụ thể, một nguồn tin chia sẻ với Thanh Niên, Đàm Vĩnh Hưng kết hôn với bầu show Jackie Liên Phạm vào năm 2004. Cả hai ly thân năm 2018. Tháng 8/2021, Liên Phạm đệ đơn ly hôn Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: Dân Việt Về mối quan hệ với Liên Phạm, phía Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ với Dân Trí: "Bên phía chúng tôi đang tập trung cho phần điều tra để làm trong sạch những tin đồn vu khống, bịa đặt trước đó nên sẽ không phát ngôn gì về những vấn đề khác". Ảnh: Vietnamnet Ngoài ra, theo phía Đàm Vĩnh Hưng, nam ca sĩ chỉ muốn tập trung làm việc với công an về hoạt động thiện nguyện tại miền Trung vào cuối năm 2020. Ảnh: Dân Việt Thời gian vừa qua, Đàm Vĩnh Hưng còn vướng ồn ào kiện tụng với bà Phương Hằng. Cụ thể, hồi tháng 9/2021, Đàm Vĩnh Hưng xác nhận gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM về hành vi vu khống, xúc phạm, đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Chiều ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM chuyển đơn của Đàm Vĩnh Hưng tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng tới Công an tỉnh Bình Dương để giải quyết theo thẩm quyền. Ảnh: FB Đàm Vĩnh Hưng Trong khi đó, phía bà Phương Hằng thông báo, ngày 3/10, đơn tố cáo Đàm Vĩnh Hưng của bà Hằng đã được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM chuyển đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TPHCM để xem xét và giải quyết theo quy định. Nội dung đơn nêu rõ, cung cấp thông tin về vụ Đàm Vĩnh Hưng có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép thông qua việc dùng tài khoản cá nhân của mình để nhận tiền từ thiện của mạnh thường quân, nhưng Đàm Vĩnh Hưng không tự minh bạch, không công khai, không công bố kịp thời rõ ràng chứng từ việc sử dụng nguồn tiền từ thiện để các mạnh thường quân được biết. Bà Hằng cho rằng, hành động của Đàm Vĩnh Hưng giống như hành động "ngâm" tiền từ thiện của Hoài Linh, xâm hại đến quyền lợi chính đáng của những người ủng hộ từ thiện. Ảnh: FB Đàm Vĩnh Hưng Xem video "Đàm Vĩnh Hưng bị Vũ Hà bóc phốt". Nguồn Youtube/ Sen Vàng TV

Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ loạt ảnh vừa đặt chân đến Mỹ để ca hát. Ảnh: FB Đàm Vĩnh Hưng “Ông hoàng nhạc Việt” cho biết, 5 show diễn ở Mỹ và Canada trong tháng 11 và 12/2021 có hình anh trên poster hoàn toàn là thật. Ảnh: FB Đàm Vĩnh Hưng “Hưng được ban tổ chức xếp cho hát từ 8 đến 15 bài nha các fan yêu dấu của Hưng”, nam ca sĩ chia sẻ. Ảnh: FB Đàm Vĩnh Hưng Trước đó, rộ tin đồn Đàm Vĩnh Hưng bị cấm nhập cảnh vào Mỹ. Chia sẻ với Thanh Niên về vụ việc, một luật sư làm việc tại Mỹ cho biết đây là thông tin thiếu căn cứ. Ảnh: FB Đàm Vĩnh Hưng Hồi tháng 10 vừa qua, rộ tin đồn tình cảm của Đàm Vĩnh Hưng. Cụ thể, một nguồn tin chia sẻ với Thanh Niên, Đàm Vĩnh Hưng kết hôn với bầu show Jackie Liên Phạm vào năm 2004. Cả hai ly thân năm 2018. Tháng 8/2021, Liên Phạm đệ đơn ly hôn Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: Dân Việt Về mối quan hệ với Liên Phạm, phía Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ với Dân Trí: "Bên phía chúng tôi đang tập trung cho phần điều tra để làm trong sạch những tin đồn vu khống, bịa đặt trước đó nên sẽ không phát ngôn gì về những vấn đề khác". Ảnh: Vietnamnet Ngoài ra, theo phía Đàm Vĩnh Hưng, nam ca sĩ chỉ muốn tập trung làm việc với công an về hoạt động thiện nguyện tại miền Trung vào cuối năm 2020. Ảnh: Dân Việt Thời gian vừa qua, Đàm Vĩnh Hưng còn vướng ồn ào kiện tụng với bà Phương Hằng. Cụ thể, hồi tháng 9/2021, Đàm Vĩnh Hưng xác nhận gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM về hành vi vu khống, xúc phạm, đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Chiều ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM chuyển đơn của Đàm Vĩnh Hưng tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng tới Công an tỉnh Bình Dương để giải quyết theo thẩm quyền. Ảnh: FB Đàm Vĩnh Hưng Trong khi đó, phía bà Phương Hằng thông báo, ngày 3/10, đơn tố cáo Đàm Vĩnh Hưng của bà Hằng đã được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM chuyển đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TPHCM để xem xét và giải quyết theo quy định. Nội dung đơn nêu rõ, cung cấp thông tin về vụ Đàm Vĩnh Hưng có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép thông qua việc dùng tài khoản cá nhân của mình để nhận tiền từ thiện của mạnh thường quân, nhưng Đàm Vĩnh Hưng không tự minh bạch, không công khai, không công bố kịp thời rõ ràng chứng từ việc sử dụng nguồn tiền từ thiện để các mạnh thường quân được biết. Bà Hằng cho rằng, hành động của Đàm Vĩnh Hưng giống như hành động "ngâm" tiền từ thiện của Hoài Linh, xâm hại đến quyền lợi chính đáng của những người ủng hộ từ thiện. Ảnh: FB Đàm Vĩnh Hưng Xem video "Đàm Vĩnh Hưng bị Vũ Hà bóc phốt". Nguồn Youtube/ Sen Vàng TV