Đám cưới Cường Đô la cận kề, Hạ Vi than thở mất ngủ

Cường Đô la đang chuẩn bị cưới Đàm Thu Trang sau 2 năm hẹn hò. Hôn lễ của cặp đôi sẽ là sự kiện được nhiều người mong chờ trong tháng 7 này. Theo tấm thiệp cưới bị rò rỉ, Đàm Thu Trang và Cường Đô la mời người thân, bạn bè và đồng nghiệp đến chung vui vào ngày 28/7. Ngoài yêu cầu khách mời hạn chế sử dụng thiết bị điện tử trong đám cưới, cặp đôi còn mong muốn khách mời không đưa trẻ dưới 5 tuổi đến dự cùng. Khi đám cưới của Cường Đô la cận kề, Hạ Vi có những động thái gây chú ý. Mới nhất, cô than thở chuyện bị mất ngủ. 2 ngày trước, tình cũ của Cường Đô la viết trên trang cá nhân với nội dung: "Khi bạn nhận thấy chàng trai không yêu bạn nhưng kết lại vẫn yêu mê mệt". Trên Instagram, Hạ Vi còn viết dòng tiếng Anh với nội dung: "Đừng bao giờ để những điều bạn muốn làm bạn quên đi những điều bạn có". Sau khi chia tay Cường Đô la, Hạ Vi có thời gian dài ít sử dụng trang cá nhân. Tuy nhiên, thời gian qua, cô cập nhật hình ảnh khá thường xuyên. Điều đáng nói, cư dân mạng từng phát hiện chỉ trong một ngày, cô đăng nhiều ảnh, từ ảnh selfie đến ảnh mặc váy cưới, ảnh đóng phim khiến nhiều người đặt nghi vấn do tin tức về đám cưới của tình cũ. Hạ Vi từng được khen nhan sắc vạn người mê cùng gu thời trang tinh tế. Thế nhưng, hậu chia tay Cường Đô la, cô lại xuống phong độ, bị chê ăn mặc xuề xòa, ngày càng gầy gò. Đáp lại những ý kiến trái chiều, Hạ Vi cho biết, thời gian qua, cô đã có nhiều mối lo lắng nên những gì cô cần lúc này là sự bình yên và yêu quý bản thân. Trong khi Hạ Vi kín tiếng về đời tư, Cường Đô la từ lâu đã công khai hẹn hò Đàm Thu Trang. Hơn nữa, anh còn sắp cập bến hạnh phúc. Vợ sắp cưới của Cường Đô la trẻ trung, xinh đẹp, giỏi giang và khéo léo. Xem video "Hồ Ngọc Hà phản ứng khi bị so sánh với Đàm Thu Trang". Nguồn Youtube/vtc

Cường Đô la đang chuẩn bị cưới Đàm Thu Trang sau 2 năm hẹn hò. Hôn lễ của cặp đôi sẽ là sự kiện được nhiều người mong chờ trong tháng 7 này. Theo tấm thiệp cưới bị rò rỉ, Đàm Thu Trang và Cường Đô la mời người thân, bạn bè và đồng nghiệp đến chung vui vào ngày 28/7. Ngoài yêu cầu khách mời hạn chế sử dụng thiết bị điện tử trong đám cưới, cặp đôi còn mong muốn khách mời không đưa trẻ dưới 5 tuổi đến dự cùng. Khi đám cưới của Cường Đô la cận kề, Hạ Vi có những động thái gây chú ý. Mới nhất, cô than thở chuyện bị mất ngủ. 2 ngày trước, tình cũ của Cường Đô la viết trên trang cá nhân với nội dung: "Khi bạn nhận thấy chàng trai không yêu bạn nhưng kết lại vẫn yêu mê mệt". Trên Instagram, Hạ Vi còn viết dòng tiếng Anh với nội dung: "Đừng bao giờ để những điều bạn muốn làm bạn quên đi những điều bạn có". Sau khi chia tay Cường Đô la, Hạ Vi có thời gian dài ít sử dụng trang cá nhân. Tuy nhiên, thời gian qua, cô cập nhật hình ảnh khá thường xuyên. Điều đáng nói, cư dân mạng từng phát hiện chỉ trong một ngày, cô đăng nhiều ảnh, từ ảnh selfie đến ảnh mặc váy cưới, ảnh đóng phim khiến nhiều người đặt nghi vấn do tin tức về đám cưới của tình cũ. Hạ Vi từng được khen nhan sắc vạn người mê cùng gu thời trang tinh tế. Thế nhưng, hậu chia tay Cường Đô la, cô lại xuống phong độ, bị chê ăn mặc xuề xòa, ngày càng gầy gò. Đáp lại những ý kiến trái chiều, Hạ Vi cho biết, thời gian qua, cô đã có nhiều mối lo lắng nên những gì cô cần lúc này là sự bình yên và yêu quý bản thân. Trong khi Hạ Vi kín tiếng về đời tư, Cường Đô la từ lâu đã công khai hẹn hò Đàm Thu Trang. Hơn nữa, anh còn sắp cập bến hạnh phúc. Vợ sắp cưới của Cường Đô la trẻ trung, xinh đẹp, giỏi giang và khéo léo. Xem video "Hồ Ngọc Hà phản ứng khi bị so sánh với Đàm Thu Trang". Nguồn Youtube/vtc