Cuộc sống xa hoa đáng mơ ước của Lâm Chí Dĩnh

Lâm Chí Dĩnh bước vào làng giải trí từ năm 17 tuổi. Một năm sau, anh nổi tiếng khi album ca nhạc đầu tiên "Not Every Long Song Have Sweet Memories" được tung ra. Anh được mọi người gọi biệt danh là "Cơn lốc nhỏ", "Tiểu thiên vương". Sau đó, "Hoàng tử xứ Đài" còn bén duyên với phim ảnh và liên tiếp gặt hái thành công với các vai diễn trong "Tuyệt Đại Song Kiêu", "Thiên Long Bát Bộ"... Thu nhập khủng của anh có được từ các hoạt động ca hát, đóng phim, tham gia show, quảng cáo và kinh doanh. Anh vừa là ca sĩ, diễn viên, vừa là tay đua xe công thức một chuyên nghiệp. Lâm Chí Dĩnh được đánh giá là một trong 10 tay đua đứng đầu Trung Quốc. Năm 2009, sau khi kết hôn với người mẫu Trần Nhược Nghi, Lâm Chí Dĩnh không còn hoạt động nhiều trong showbiz mà tập trung vào kinh doanh nhãn hiệu thời trang mang tên "JR" (Jimmy Racing), chuyên bán những sản phẩm từ kính mát tới đồ tắm. Ngoài ra, mỹ nam xứ Đài còn có công ty giải trí riêng của mình, đội đua xe và cùng mở công ty xây dựng với em trai. Lâm Chí Dĩnh có khối tài sản khổng lồ ước tính hơn 1,5 tỷ USD nhờ việc kinh doanh nhà hàng, thể thao, sản xuất phim ảnh, bất động sản và thời trang. Căn nhà mà vợ chồng Lâm Chí Dĩnh đang ở trị giá khoảng hơn 50 triệu USD (khoảng 1000 tỷ đồng) tại Đài Bắc, Đài Loan.Lâm Chí Dĩnh còn sở hữu dàn siêu xe đắt tiền, thời thượng giá trị khủng như: McLaren Senna, Ferrari F430, Lamborghini Gallardo, Tesla Model X... Ngay trong phòng khách của anh là mô hình siêu xe F1, trị giá khoảng 10 triệu USD (khoảng 230 tỷ đồng). Với khối tài sản kếch xù như vậy, chỉ cần ngồi không, "Tiểu Toàn Phong của châu Á" tiêu cả đời cũng không hết tiền.Xem video 4 sao Hoa ngữ nổi tiếng bất chấp scandal. Nguồn Yan News:

