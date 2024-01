Cuộc sống vợ chồng son của MC Đức Bảo

MC Đức Bảo trở thành tâm điểm của dư luận sau khi cư dân mạng lan truyền hình ảnh nam MC cùng với câu nói: “Nếu đứa con sinh ra để kế thừa sự vất vả, nghèo khó của bạn, vậy không sinh con cũng chính là một loại lương thiện”. Giữa ồn ào, Đức Bảo chia sẻ trên Dân Trí, câu nói trên không phải quan điểm của anh, không phải do anh nói ra và cũng không xuất hiện trong bất cứ chương trình nào. Ảnh: FBNV. Nam MC giải thích: "Đó là nội dung được một trang của tôi (do ê-kíp của Đức Bảo quản lý - PV) chia sẻ lại và bị thổi phồng lên do đồng loạt các fanpage đăng tải lại mà chưa kiểm tra kỹ xem thực sự tôi có nói như thế không. Nhưng tôi hiểu, khi nó đã xuất phát từ phía mình thì mình vẫn nên có trách nhiệm giải thích để mọi người có cái nhìn chính xác hơn”. Ảnh: FBNV. Đức Bảo đã lập gia đình. Vợ nam MC Cà phê sáng là BTV Bùi Phương Thảo. Ảnh: FBNV. Vợ chồng Đức Bảo về chung một nhà vào năm 2018 sau 1 năm hẹn hò. Ảnh: FBNV. Cặp đôi hỗ trợ nhau trong công việc. Nam MC chia sẻ trên Vietnamnet: “Cô ấy luôn theo dõi hành trình công việc của chồng để góp ý, sửa đổi sao cho mọi thứ phù hợp, tốt lên". Ảnh: FBNV. Còn Phương Thảo tâm sự: “Chúng tôi sở hữu cái may mắn nhất đời là có 1 chiến hữu trên mọi mặt trận. Bài vở nhiều, không ít lần chúng tôi đỡ đần nhau trong công việc. Tôi dịch cho anh bài này, anh lên ý tưởng cho tôi chương trình kia. Tôi bí khách, anh liên hệ. Anh cần hình, tôi gửi. Chương trình bên anh phát sóng, tôi góp giọng. Sóng truyền hình bên tôi, tiếng anh sang sảng. Những lúc ấy, công việc đỡ căng và vất vả, vướng mắc đâu thì gỡ, mà khó mấy cũng xong”. Ảnh: FBNV. Vợ chồng Phương Thảo luôn vun vén hạnh phúc gia đình. "Thường xuyên chúng tôi ăn tối lúc 22h giờ. Báo hại tôi đói phát cáu cả lên nhưng vẫn muốn ăn 2 mình cho đỡ buồn. Thường xuyên chồng tôi ngồi chờ đón vợ dưới cái nóng hơn 40 độ ngày hè Hà Nội”, Phương Thảo chia sẻ. Ảnh: FBNV. Đức Bảo cho biết, anh yêu Phương Thảo nhất ở tính cách luôn chỉn chu, cầu toàn khi làm một việc gì đó. Ảnh: FBNV. Đầu tháng 1, Đức Bảo khoe vợ mang bầu. Anh chia sẻ: "Tối qua tại lễ trao giải VTV Awards 2023. Giống như anh Xuân Bắc hôm qua có chia sẻ, năm nay lần đầu tiên Đức Bảo cũng không được đề cử ở hạng mục nào. Thế nhưng mình cũng không lấy đó làm buồn. Vì thế là còn có đất để năm sau phấn đấu. Trước mắt là nhắm tới hạng mục "Ông bố của năm" mọi người ạ". Ảnh: Thương Hiệu Và Pháp Luật. Gần đây, Đức Bảo tâm sự, anh ngỡ ngàng, vui mừng xen lẫn sự lo lắng khi sắp được làm bố. “Ngỡ ngàng và vui mừng vì mình sắp được làm bố, vì có một thiên thần nhỏ sắp chào đời và vì căn nhà hai người nay lại thêm vui nhộn với tiếng trẻ cười nói. Còn lo lắng là vì mình chưa bao giờ làm bố. Bảo không biết mình cần chuẩn bị những gì cho vợ, cho em bé sắp chào đời, càng không biết phải chăm sóc vợ như thế nào… Ai cũng có những lần đầu tiên thật bỡ ngỡ và Bảo may mắn khi có những người thân, người bạn và đồng nghiệp luôn sẵn sàng giúp đỡ mình”, anh chia sẻ. Ảnh: FBNV. Xem video: "MC Đức Bảo ở hậu trường Chúng tôi là chiến sĩ". Nguồn Youtube

