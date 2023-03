Cuộc sống của Phan Mạnh Quỳnh bên vợ hot girl

Trên trang cá nhân, Huỳnh Khánh Vy vừa đăng tải clip cùng ông xã Phan Mạnh Quỳnh đi đăng ký kết hôn. Ảnh: Vietnamnet Khánh Vy chia sẻ lý do đăng ký kết hôn sau 2 năm làm đám cưới và có con gái: “Hôm nay, Phan Mạnh Quỳnh chính thức là chồng hợp pháp của tôi. Anh nói đó là món quà dành cho tôi trong ngày 8/3. Hai đứa lười làm giấy tờ tới nỗi sinh em bé xong mới đi đăng ký kết hôn, để làm giấy tờ khai sinh cho Ốc”. Ảnh: FBNV Vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh công khai chuyện tình cảm năm 2016. Năm 2021, cả hai tổ chức đám cưới sau 1 năm hoãn hôn lễ vì dịch bệnh. Ảnh: FBNV Phan Mạnh Quỳnh luôn chiều chuộng Khánh Vy từ nấu ăn cho vợ, đưa hết tiền cho vợ. Ảnh: Yeah1Bà xã Phan Mạnh Quỳnh khoe hôn nhân đẹp như trong mơ: "Từ 2 năm yêu nhau đến năm thứ 3 thì chồng đi chợ nấu ăn cho vợ, chén bát hay dọn dẹp thì thuê giúp việc, đến giờ gần 7 năm vậy rồi. Chồng đi diễn thì đi cùng để đi chơi luôn, lười không đi thì mình ở nhà rủ bạn bè đi ăn, đi làm này làm kia. Tiền thì đưa vợ giữ, vợ nhờ gì cũng cố đó mà làm. Nói chung tình trạng hôn nhân vui vẻ trêu nhau cả ngày, rồi còn chuẩn bị đứa con đầu lòng nên khoảng thời gian này mình thấy rất ok...". Ảnh: FBNV Khi Khánh Vy mang bầu, lâm bồn, Phan Mạnh Quỳnh luôn quan tâm, chăm sóc. Ảnh: Arttimes Khánh Vy hài hước chia sẻ, trong phòng sinh, Phan Mạnh Quỳnh khóc nức nở, tiếng còn to hơn cả tiếng khóc của mẹ lẫn con gái. Ảnh: Arttimes Phan Mạnh Quỳnh dành thời gian cùng vợ chăm sóc con gái. Ảnh: Em đẹp Nam nhạc sĩ đưa con gái đi biển. Ảnh: Em đẹp Phan Mạnh Quỳnh cùng vợ đưa ái nữ đi tiêm chủng. Bảo Vệ Công Lý Xem video: "Đám cưới Phan Mạnh Quỳnh". Nguồn Zing

Trên trang cá nhân, Huỳnh Khánh Vy vừa đăng tải clip cùng ông xã Phan Mạnh Quỳnh đi đăng ký kết hôn. Ảnh: Vietnamnet Khánh Vy chia sẻ lý do đăng ký kết hôn sau 2 năm làm đám cưới và có con gái: “Hôm nay, Phan Mạnh Quỳnh chính thức là chồng hợp pháp của tôi. Anh nói đó là món quà dành cho tôi trong ngày 8/3. Hai đứa lười làm giấy tờ tới nỗi sinh em bé xong mới đi đăng ký kết hôn, để làm giấy tờ khai sinh cho Ốc”. Ảnh: FBNV Vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh công khai chuyện tình cảm năm 2016. Năm 2021, cả hai tổ chức đám cưới sau 1 năm hoãn hôn lễ vì dịch bệnh. Ảnh: FBNV Phan Mạnh Quỳnh luôn chiều chuộng Khánh Vy từ nấu ăn cho vợ, đưa hết tiền cho vợ. Ảnh: Yeah1 Bà xã Phan Mạnh Quỳnh khoe hôn nhân đẹp như trong mơ: "Từ 2 năm yêu nhau đến năm thứ 3 thì chồng đi chợ nấu ăn cho vợ, chén bát hay dọn dẹp thì thuê giúp việc, đến giờ gần 7 năm vậy rồi. Chồng đi diễn thì đi cùng để đi chơi luôn, lười không đi thì mình ở nhà rủ bạn bè đi ăn, đi làm này làm kia. Tiền thì đưa vợ giữ, vợ nhờ gì cũng cố đó mà làm. Nói chung tình trạng hôn nhân vui vẻ trêu nhau cả ngày, rồi còn chuẩn bị đứa con đầu lòng nên khoảng thời gian này mình thấy rất ok...". Ảnh: FBNV Khi Khánh Vy mang bầu, lâm bồn, Phan Mạnh Quỳnh luôn quan tâm, chăm sóc. Ảnh: Arttimes Khánh Vy hài hước chia sẻ, trong phòng sinh, Phan Mạnh Quỳnh khóc nức nở, tiếng còn to hơn cả tiếng khóc của mẹ lẫn con gái. Ảnh: Arttimes Phan Mạnh Quỳnh dành thời gian cùng vợ chăm sóc con gái. Ảnh: Em đẹp Nam nhạc sĩ đưa con gái đi biển. Ảnh: Em đẹp Phan Mạnh Quỳnh cùng vợ đưa ái nữ đi tiêm chủng. Bảo Vệ Công Lý Xem video: "Đám cưới Phan Mạnh Quỳnh". Nguồn Zing