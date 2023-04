Cuộc sống của “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh ở tuổi 34

Từ đầu năm đến nay, Ngọc Trinh không vướng thị phi, ồn ào như thường thấy. Vài năm trở lại đây, chân dài gốc Trà Vinh kín tiếng về chuyện tình cảm sau những mối tình gây tranh cãi. Ở tuổi 34, Ngọc Trinh sống sang chảnh. Cô đi xe hơi tiền tỷ, ở biệt thự triệu đô, ăn mặc đồ hiệu. Ngọc Trinh vẫn giữ phong cách thời trang hở bạo. Gần đây, "Nữ hoàng nội y" cắt phăng mái tóc dài. Đầu năm nay, "nữ hoàng nội y" bận rộn quảng cáo phim đóng chung cùng Minh Hằng. Thi thoảng, Ngọc Trinh tham gia sự kiện. Trong ảnh, cô thân thiết với Diệu Nhi mỗi khi cả hai hội ngộ. Ngọc Trinh vẫn có mối quan hệ tốt đẹp với ông bầu Vũ Khắc Tiệp. Chân dài gốc Trà Vinh thi thoảng gặp gỡ bạn bè thân thiết ngoài showbiz. Ngọc Trinh ngày càng quý mến cháu gái tên He. Nữ người mẫu thường xuyên đưa cháu gái đi du lịch. Nữ người mẫu nói về mối quan hệ với bé He: "Lần đầu tiên He xuất hiện trên kênh TikTok của mình, Trinh nhận được nhiều câu hỏi về mối quan hệ với bé, thậm chí có nhiều nghi vấn Trinh bí mật sinh con 2,3 năm về trước. Không trách mọi người được vì He khá giống Trinh từ đôi môi chúm chím, gương mặt tròn. Nhưng thật ra đây là cháu của mình, con gái ruột của anh trai. Vì thương anh gà trống nuôi 5 con nên Trinh gánh bớt phần vất vả nên quyết định để bé về sống cùng. Trinh xem He như con gái ruột". Ngọc Trinh đang sống cùng bố mẹ trong biệt thự. Nữ người mẫu và đại gia đình trong dịp Tết Nguyên đán 2023. Xem video: "Diệu Nhi thân thiết với Ngọc Trinh". Nguồn FB Diệu Nhi

Từ đầu năm đến nay, Ngọc Trinh không vướng thị phi, ồn ào như thường thấy. Vài năm trở lại đây, chân dài gốc Trà Vinh kín tiếng về chuyện tình cảm sau những mối tình gây tranh cãi. Ở tuổi 34, Ngọc Trinh sống sang chảnh. Cô đi xe hơi tiền tỷ, ở biệt thự triệu đô, ăn mặc đồ hiệu. Ngọc Trinh vẫn giữ phong cách thời trang hở bạo. Gần đây, "Nữ hoàng nội y" cắt phăng mái tóc dài. Đầu năm nay, " nữ hoàng nội y " bận rộn quảng cáo phim đóng chung cùng Minh Hằng. Thi thoảng, Ngọc Trinh tham gia sự kiện. Trong ảnh, cô thân thiết với Diệu Nhi mỗi khi cả hai hội ngộ. Ngọc Trinh vẫn có mối quan hệ tốt đẹp với ông bầu Vũ Khắc Tiệp. Chân dài gốc Trà Vinh thi thoảng gặp gỡ bạn bè thân thiết ngoài showbiz. Ngọc Trinh ngày càng quý mến cháu gái tên He. Nữ người mẫu thường xuyên đưa cháu gái đi du lịch. Nữ người mẫu nói về mối quan hệ với bé He: "Lần đầu tiên He xuất hiện trên kênh TikTok của mình, Trinh nhận được nhiều câu hỏi về mối quan hệ với bé, thậm chí có nhiều nghi vấn Trinh bí mật sinh con 2,3 năm về trước. Không trách mọi người được vì He khá giống Trinh từ đôi môi chúm chím, gương mặt tròn. Nhưng thật ra đây là cháu của mình, con gái ruột của anh trai. Vì thương anh gà trống nuôi 5 con nên Trinh gánh bớt phần vất vả nên quyết định để bé về sống cùng. Trinh xem He như con gái ruột". Ngọc Trinh đang sống cùng bố mẹ trong biệt thự. Nữ người mẫu và đại gia đình trong dịp Tết Nguyên đán 2023. Xem video: "Diệu Nhi thân thiết với Ngọc Trinh". Nguồn FB Diệu Nhi