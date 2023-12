Cuộc sống của nhạc sĩ Thanh Bùi ở tuổi 40

Mới đây, nhạc sĩ Thanh Bùi (trái) xuất hiện tại sự kiện của học trò DUYBI. Ảnh: Vietnamnet. Nhận được câu hỏi có liên quan gì với gia đình vợ, Thanh Bùi chia sẻ trên Vietnamnet: "Nếu có liên quan, làm sao tôi còn ngồi đây trả lời bạn? Những câu hỏi thế này không nên xuất hiện ở đây nhỉ?". Ảnh: Vietnamnet. Theo nam nhạc sĩ, chuyện nhà anh đã xảy ra hơn 1 năm. "Suốt thời gian qua, tôi thường nhận các câu hỏi như: "Anh có ổn không?" và luôn trả lời đang rất ổn. Tôi đã quen với nhịp sống mới. Âm nhạc và nghệ thuật mang lại sức mạnh, năng lượng giúp tôi khỏe hơn", Thanh Bùi tâm sự. Ảnh: Tổ Quốc. Nam nhạc sĩ chia sẻ, một năm qua, anh vẫn xuất hiện tại các sự kiện, đứng cùng các chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực giáo dục. Ảnh: Dân Trí. Hình ảnh Thanh Bùi trong buổi công bố quỹ học bổng 1 triệu USD do anh sáng lập dành cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hồi tháng 2/2023. Ảnh: Dân Trí. Nam nhạc sĩ xuất hiện trong buổi tọa đàm ra mắt không gian giáo dục nghệ thuật tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM vào tháng 2/2023. Ảnh: Dân Trí. Tháng 9/2023, Thanh Bùi chia sẻ việc mô hình đào tạo kỹ năng khởi nghiệp của Singapore vào Việt Nam. Theo Người Lao Động, mô hình dành cho các bạn trẻ từ 16-18 tuổi và các chủ doanh nghiệp khởi nghiệp có nhu cầu tăng cường các kỹ năng cần thiết để "làm giàu". Ảnh: Người Lao Động. Có vài lần Thanh Bùi chia sẻ về hai con song sinh Kiến An và Khải An trên truyền thông. Tháng 3/2023, nam nhạc sĩ tiết lộ hai con trai từng bị chẩn đoán mắc tự kỷ lúc hai tuổi. Ảnh: Khám Phá. “Thật may mắn, một chuyên gia đã đến gặp gỡ, đồng hành cùng các con tôi trong suốt 3 tháng, cuối cùng kết luận các con không bị tự kỷ mà bị rối loạn ngôn ngữ. Cứ như thế, chúng tôi đã đi từng bước để giải quyết vấn đề. Giờ đây, các con tôi đã 6 tuổi và phát triển rất tốt, thậm chí có những điều phát triển nhanh hơn tuổi”, Dân Trí lẫn lời Thanh Bùi. Ảnh: Khám Phá. Tháng 7/2023, nhạc sĩ Thanh Bùi đánh đàn piano và hát bè ca khúc Ba kể con nghe cùng các học trò và hai con tại một buổi diễn ở TP HCM. Sau khi trình diễn, nam nhạc sĩ khóc nức nở. Theo Thanh Bùi, bản thân anh tự thấy đang làm rất tốt vai trò người cha, thể hiện qua việc các con ngày nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Ảnh: Người Đưa Tin. Xem video: "Thanh Bùi biểu diễn cùng 2 con trai". Nguồn Vietnamnet

