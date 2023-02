Cuộc sống của Ngọc Mai sau khi đoạt quán quân Ca sĩ mặt nạ

Tháng 11/2022, Ngọc Mai trở thành quán quân Ca sĩ mặt nạ. Danh hiệu giúp “O Sen” được nhiều khán giả biết đến. Ảnh: Người Lao Động Sau Ca sĩ mặt nạ, Ngọc Mai đắt show. Theo nữ ca sĩ, cô được nhiều người mời show nhưng số đơn vị doanh nghiệp, cá nhân muốn mời nữ ca sĩ dạy học thì nhiều hơn. Ảnh: FBNV Thường diễn ở sân khấu nhỏ và phòng trà, Ngọc Mai xuất hiện tại các sự kiện lớn sau Ca sĩ mặt nạ. Ảnh: FBNV Bà xã Quốc Nghiệp biểu diễn tại Lễ hội âm nhạc Quốc tế TP HCM HOZO 2022. Cô đứng chu‌ng sân khấu với những huyền thoại âm nhạc hàng đầu như Babyface - huyền thoại âm nhạc đạt 12 tượng vàng Grammy, Johnny Stimson - chủ nhân bản hit "Smile", Alastair Moock - nghệ sĩ nhận được đề cử Grammy, Ricky Kej - nam ca sĩ thắng giải Grammy và là đại sứ về môi trường của Liên Hiệp Quốc. Ảnh: FBNV Trên truyền thông hồi tháng 12/2022, Ngọc Mai cho biết, hiệu ứng giải quán quân có lẽ cũng chỉ kéo dài một thời gian. Ảnh: FBNV Giữa tháng 12/2022, “O Sen” Ngọc Mai bị Xesi - tác giả ca khúc Túy âm tố hát "Túy âm" không xin phép tại Lễ hội Âm nhạc Quốc tế HOZO 2022 và tại Phòng trà Bến Thành (TPHCM). “Nghệ sĩ Ngọc Mai đã xin phép một nghệ sĩ khác và không phải tác giả của tác phẩm Túy âm. Tuy nhiên, trên cương vị là tác giả, tôi không hề nhận được bất cứ thông tin gì về việc biểu diễn của 2 sự kiện này từ bất kì đơn vị nào", Xesi viết trên trang cá nhân. Ảnh: Vietnamnet Giữa ồn ào, Ngọc Mai lên tiếng. Cô cho biết, Xesi đã ký ủy quyền với Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC), do đó, vấn đề khai thác ca khúc trên toàn lãnh thổ Việt Nam đều sẽ do trung tâm thay mặt tác giả làm việc với các cơ quan, đơn vị có nhu cầu sử dụng. “O Sen” cho rằng bản chất sự việc "chỉ là tác giả chưa hiểu rõ về luật". Ngoài ra, Ngọc Mai phân trần, ở phần thông tin MV “Túy âm” của Masew, Xesi chỉ được nhắc đến là ca sĩ thay vì tác giả. Theo Ngọc Mai, do không có sự đính chính từ Masew nên Ngọc Mai chưa kịp thời biết Xesi là tác giả bài hát và chủ động liên hệ. Ngọc Mai gửi lời xin lỗi đến Xesi vì những hiểu lầm. Ảnh: Zing Phía Xesi cho rằng việc Ngọc Mai đưa ra kết luận cô không hiểu rõ luật là không thuyết phục. Xesi chia sẻ trên Zing, cô là tác giả và chủ sở hữu duy nhất của bài hát. Nữ ca sĩ khẳng định việc ủy quyền không toàn phần cho VCPMC. Vì vậy, VCPMC có thể thay mặt cô truy thu, cấp phép biểu diễn, nhưng giá trị của mỗi lần sử dụng, cấp phép đều do tác giả của bài hát quyết định. Ảnh: Zing Mới đây, Ngọc Mai gây chú ý khi bộ ảnh cưới được cho là của cô và người đàn ông lạ mặt lan truyền trên mạng. Hiện tại, bà xã Quốc Nghiệp chưa lên tiếng về loạt ảnh. Ảnh: Lao Động Xem video "Ngọc Mai bên Quốc Nghiệp". Nguồn FBNV

