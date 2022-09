Cuộc hôn nhân của NSND Trọng Trinh và vợ hai kém 16 tuổi

Trong bộ phim “Thông gia ngõ hẹp” vừa lên sóng, NSND Trọng Trinh đóng ông Khôi - một ông bố dí dỏm, hài hước, đáng yêu. Ảnh: Người lao động Ngoài đời, Trọng Trinh đang sống cùng người vợ thứ hai tên Lan Phương. Hai người kết hôn vào năm 2011 khi nam diễn viên đã bước sang tuổi 54. Ảnh: Dân Việt Lan Phương là người Đà Nẵng, kém Trọng Trinh đến 16 tuổi. Cả hai quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè. Ảnh: Vietnamnet Trong cuộc phỏng vấn với Dân Trí, Trọng Trinh cho biết, anh “đổ gục” trước vợ bởi giọng nói nhẹ nhàng của người Đà Nẵng. “Cứ chiều chiều cô ấy gọi điện ra hỏi thăm và hai đứa trò chuyện thế là tôi “chết” cô ấy từ lúc nào không biết”, anh nói. Ảnh: Tổ quốc Trọng Trinh được vợ chăm sóc chu đáo, hết lòng từ ăn uống, quần áo, sức khỏe. Ảnh: An ninh thủ đô Dù lấy vợ trẻ, Trọng Trinh cho biết, anh chỉ chiều vợ ở một mức độ nhất định, không phải chiều trong mọi cái. Ảnh: Bảo vệ công lý Để vợ an tâm, Trọng Trinh luôn có sự rõ ràng về công việc và tình cảm. Chính vì vậy, người bạn đời của Trọng Trinh không ghen khi nam diễn viên đóng phim với các diễn viên nữ. Ảnh: Bảo vệ công lý Trọng Trinh từng cho biết, vợ rất hiểu và chia sẻ sự nặng lòng của anh với các con riêng. Ảnh: Dân Việt Về lý do chưa có con chung với Lan Phương, trên An ninh thủ đô, Trọng Trinh cho biết: “Việc sinh con với tôi không quá khó, nhưng phải tính đến chuyện mình chăm sóc và nuôi dưỡng con tới khi con 20 tuổi. Vì ý nghĩ đó mà tôi cứ hay lăn tăn lo nghĩ. Đó cũng là lý do tôi cứ chần chừ chưa chịu sinh con tiếp”. Ảnh: VTVVợ Trọng Trinh từng tâm sự, nhiều lúc cô thấy chạnh lòng vì chồng quá bận rộn, được mọi người vây quanh. Bù lại, anh rất tâm lý, nhiều chuyến công tác xa đều đưa cô đi theo. Vào những dịp kỷ niệm, ngày lễ, Trọng Trinh thường mua hoa tặng bà xã, thi thoảng đưa phong bì. Ảnh: Dân Trí Xem trailer phim Thông gia ngõ hẹp. Nguồn VTV giải trí

