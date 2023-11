Con gái xinh đẹp, tài năng của diva Mỹ Linh

Mỹ Anh sinh năm 2002, là con út của ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân. Từ năm 7 tuổi Mỹ Anh đã bộc lộ thiên hướng âm nhạc. Mỹ Anh cùng mẹ thỉnh thoảng tham gia biểu diễn trong các chương trình âm nhạc và trên sóng VTV. Năm 2016, cô ra album nhạc thiếu nhi "Bài hát cho Bi". Năm 2021, Mỹ Anh đạt giải Á Quân The Heroes - Thần tượng đối thần tượng. Cô là nghệ sĩ nhỏ tuổi nhất tham gia chương trình này. Tham gia The Heroes, con gái diva Mỹ Linh vừa là ca sĩ, vừa là producer. Cuối năm 2021, Mỹ Anh được mời trình diễn tại lễ hội âm nhạc "Head In The Clouds 2021" cùng các ngôi sao lớn như nữ ca sĩ Hàn Quốc CL (2NE1), "Hoàng tử Lofi" Keshi, Joji, Saweetie...

Cũng vào dịp cuối năm 2021, Mỹ Anh được nền tảng quốc tế chọn làm gương mặt tiêu biểu cho chiến dịch EQUAL. Ca khúc của Mỹ Anh xuất hiện trong playlist EQUAL Global là "Real Love" - một bản cover cùng Khắc Hưng từng làm mưa làm gió các BXH Vpop thời điểm đó. Để quảng bá cho EQUAL, nền tảng này đã thuê banner quảng cáo khổng lồ tại quảng trường Thời Đại, New York, Mỹ với gương mặt của một số nữ nghệ sĩ tiêu biểu, trong đó có Mỹ Anh. Tháng 1/2022, cô lại xuất hiện đầy ấn tượng trong chương trình ROUND Asean - Korea Music Festival được phát trên đài KBS (Hàn Quốc). Mỹ Anh ngay lập tức gây ấn tượng với khán giả tại đây nhờ tiết mục biểu diễn xuất sắc và phần giao lưu rất tự tin. Dịp Quốc khánh 2/9/2022, con gái Mỹ Linh vinh dự là ca sĩ Gen Z duy nhất cất giọng trong Hoà nhạc "Điều còn mãi" được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia. Nữ ca sĩ trẻ được đứng cùng sân khấu với các ca sĩ nổi tiếng như Thanh Lam, Tùng Dương... trong chương trình. (Ảnh: Tiền phong) Ở tuổi 20, Mỹ Anh được trao giải thưởng Làn sóng xanh, hạng mục "Gương mặt mới xuất sắc". Mỹ Anh không chỉ tạo nét riêng trong âm nhạc mà còn rất cá tính trong gu thời trang.Xem video "Ngày của mẹ, trò chuyện với ca sĩ Mỹ Linh và con gái Mỹ Anh". Nguồn VTV3

Mỹ Anh sinh năm 2002, là con út của ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân. Từ năm 7 tuổi Mỹ Anh đã bộc lộ thiên hướng âm nhạc. Mỹ Anh cùng mẹ thỉnh thoảng tham gia biểu diễn trong các chương trình âm nhạc và trên sóng VTV. Năm 2016, cô ra album nhạc thiếu nhi "Bài hát cho Bi". Năm 2021, Mỹ Anh đạt giải Á Quân The Heroes - Thần tượng đối thần tượng. Cô là nghệ sĩ nhỏ tuổi nhất tham gia chương trình này. Tham gia The Heroes, con gái diva Mỹ Linh vừa là ca sĩ, vừa là producer. Cuối năm 2021, Mỹ Anh được mời trình diễn tại lễ hội âm nhạc "Head In The Clouds 2021" cùng các ngôi sao lớn như nữ ca sĩ Hàn Quốc CL (2NE1), "Hoàng tử Lofi" Keshi, Joji, Saweetie...

Cũng vào dịp cuối năm 2021, Mỹ Anh được nền tảng quốc tế chọn làm gương mặt tiêu biểu cho chiến dịch EQUAL. Ca khúc của Mỹ Anh xuất hiện trong playlist EQUAL Global là "Real Love" - một bản cover cùng Khắc Hưng từng làm mưa làm gió các BXH Vpop thời điểm đó. Để quảng bá cho EQUAL, nền tảng này đã thuê banner quảng cáo khổng lồ tại quảng trường Thời Đại, New York, Mỹ với gương mặt của một số nữ nghệ sĩ tiêu biểu, trong đó có Mỹ Anh. Tháng 1/2022, cô lại xuất hiện đầy ấn tượng trong chương trình ROUND Asean - Korea Music Festival được phát trên đài KBS (Hàn Quốc). Mỹ Anh ngay lập tức gây ấn tượng với khán giả tại đây nhờ tiết mục biểu diễn xuất sắc và phần giao lưu rất tự tin. Dịp Quốc khánh 2/9/2022, con gái Mỹ Linh vinh dự là ca sĩ Gen Z duy nhất cất giọng trong Hoà nhạc "Điều còn mãi" được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia. Nữ ca sĩ trẻ được đứng cùng sân khấu với các ca sĩ nổi tiếng như Thanh Lam, Tùng Dương... trong chương trình. (Ảnh: Tiền phong) Ở tuổi 20, Mỹ Anh được trao giải thưởng Làn sóng xanh, hạng mục "Gương mặt mới xuất sắc". Mỹ Anh không chỉ tạo nét riêng trong âm nhạc mà còn rất cá tính trong gu thời trang. Xem video "Ngày của mẹ, trò chuyện với ca sĩ Mỹ Linh và con gái Mỹ Anh". Nguồn VTV3