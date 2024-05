Con gái MC Quyền Linh tài giỏi, nhan sắc gây thương nhớ

Con gái đầu của Quyền Linh mới đây thông báo trúng tuyển tại University of the Arts London (Đại học Mỹ thuật London). Ngôi trường này cũng được xếp hạng hai thế giới về nghệ thuật và thiết kế trong bảng xếp hạng đại học thế giới QS theo ngành năm 2024. Trước đó, Lọ Lem cũng nhận được giải thưởng cao môn Mỹ thuật và Thiết kế từ Tổ chức Giáo dục Cambridge Assessment International Education (CAIE). Bên cạnh thành tích học tập tốt, con gái MC Quyền Linh còn sở hữu nhan sắc ngày càng xinh đẹp, gu thời trang trưởng thành. Mới 19 tuổi nhưng Lọ Lem đã sở hữu chiều cao ấn tượng 1m70 cùng vóc dáng mảnh mai, thanh thoát. Nhan sắc của Lọ Lem được nhận xét là thừa hưởng những nét đẹp của cả bố và mẹ, với đôi mắt to tròn, nụ cười rạng rỡ và gương mặt xinh xắn. Gần đây, Lọ Lem thường xuyên chia sẻ những hình ảnh mới trên trang mạng xã hội, khoe nhan sắc ngày càng "lên hương" và phong cách thời trang ngày càng trưởng thành. Không còn là cô bé nhí nhảnh, đáng yêu ngày nào, Lọ Lem giờ đây đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, tự tin và đầy cuốn hút. Lọ Lem yêu thích phong cách thời trang trẻ trung, năng động nhưng cũng không kém phần thanh lịch. Lọ Lem thường xuyên diện những trang phục phù hợp với vóc dáng và lứa tuổi, tôn lên được những ưu điểm của bản thân. Ở tuổi 19, "ái nữ" nhà MC Quyền Linh bắt đầu chăm chút hơn đến vẻ ngoài, yêu thích thời trang, thường xuyên diện trang phục khoe được lợi thế hình thể. Thảo Linh luôn lựa chọn phong cách phù hợp với độ tuổi cùng những màn xuất hiện trong sáng và đầy ngọt ngào. Mỗi lần xuống phố hay khi xuất hiện trước công chúng, cô bé luôn để lại ấn tượng.Xem video: "MC Quyền Linh khóc nghẹn trên sân khấu Hát cho ngày mai". Nguồn Người lao động

