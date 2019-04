Con gái lớn của Quyền Linh được ví như bản sao Trương Bá Chi

Bé Lọ Lem thừa hưởng rất nhiều nét đẹp từ mẹ – doanh nhân Dạ Thảo với đôi mắt to tròn đen láy, khuôn miệng nhỏ nhắn, sống mũi thon gọn cùng gương mặt trái xoan nhẹ nhàng hài hòa. Cận cảnh gương mặt xinh đẹp của bé Lọ Lem – con gái lớn của MC Quyền Linh. Chẳng cần đến kiểu tóc cầu kỳ, cô bé chỉ buộc hết tóc lên là đã phô diễn được toàn bộ gương mặt xinh xắn của mình. Mới 14 tuổi, nhan sắc của Lọ Lem đã được ví như hoa hậu tương lai, thậm chí nét đẹp của cô bé còn có thể sánh được với những mỹ nhân TVB đình đám của những năm 80, 90. Nhan sắc sớm nở của bé Lọ Lem còn được so sánh với mỹ nhân Trương Bá Chi ngày còn trẻ. Góc nghiêng nhẹ nhàng thanh thoát, càng ngắm càng yêu của con gái Lọ Lem. Lọ lem (mặc áo dài xanh) có chiều cao vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa Thần thái tốt cùng nhan sắc nổi bật, rất nhiều người tin chắc Thảo Linh sẽ sớm trở thành một người mẫu thực thụ hoặc thậm chí là Hoa hậu trong tương lai. Dáng người thon thả cùng chiều cao lý tưởng của bé Lọ Lem. Lọ Lem cũng là một cô bé giản dị, phong cách thời trang của Lọ Lem ngoài những bộ đồng phục đến trường là những bộ váy áo xinh xắn… Lọ Lem được ba rất cưng chiều.

Bé Lọ Lem thừa hưởng rất nhiều nét đẹp từ mẹ – doanh nhân Dạ Thảo với đôi mắt to tròn đen láy, khuôn miệng nhỏ nhắn, sống mũi thon gọn cùng gương mặt trái xoan nhẹ nhàng hài hòa. Cận cảnh gương mặt xinh đẹp của bé Lọ Lem – con gái lớn của MC Quyền Linh. Chẳng cần đến kiểu tóc cầu kỳ, cô bé chỉ buộc hết tóc lên là đã phô diễn được toàn bộ gương mặt xinh xắn của mình. Mới 14 tuổi, nhan sắc của Lọ Lem đã được ví như hoa hậu tương lai, thậm chí nét đẹp của cô bé còn có thể sánh được với những mỹ nhân TVB đình đám của những năm 80, 90. Nhan sắc sớm nở của bé Lọ Lem còn được so sánh với mỹ nhân Trương Bá Chi ngày còn trẻ. Góc nghiêng nhẹ nhàng thanh thoát, càng ngắm càng yêu của con gái Lọ Lem. Lọ lem (mặc áo dài xanh) có chiều cao vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa Thần thái tốt cùng nhan sắc nổi bật, rất nhiều người tin chắc Thảo Linh sẽ sớm trở thành một người mẫu thực thụ hoặc thậm chí là Hoa hậu trong tương lai. Dáng người thon thả cùng chiều cao lý tưởng của bé Lọ Lem. Lọ Lem cũng là một cô bé giản dị, phong cách thời trang của Lọ Lem ngoài những bộ đồng phục đến trường là những bộ váy áo xinh xắn… Lọ Lem được ba rất cưng chiều.