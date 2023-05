Con gái đồng tính của Johnny Deep quyến rũ cỡ nào?

Lily-Rose Depp, 23 tuổi, là con gái của Johnny Depp và nữ ca sĩ Vanessa Paradis. (Ảnh: HelloMagazine) Ngay từ nhỏ Lily đã gây chú ý bởi vẻ đẹp nổi bật và cá tính, thừa hưởng nét đẹp của cả cha lẫn mẹ. (Ảnh: Instagram) Vẻ đẹp cá tính và quyến rũ của Lily-Rose giúp cô trở thành một ngôi sao trong làng giải trí thế giới. (Ảnh: Instagram) Nét đẹp của cô rất hợp với nghề mẫu. (Ảnh: Instagram) Nối gót người mẹ nổi tiếng, Lily trở thành người mẫu và là một trong những "nàng thơ" của nhà thiết kế nổi tiếng thế giới Karl Lagerfeld. (Ảnh: Instagram) Ngoài nghề mẫu, người đẹp sinh năm 1999 còn lấn sân làm diễn viên. Một số bộ phim cô tham gia như: Tusk, Yoga Hosers, The Dancer, The King, Wolf... (Ảnh: Instagram) Nổi tiếng từ nhỏ nhưng càng lớn, Lily càng giữ kín đời tư của mình. "Càng lớn tôi lại càng trở nên kỳ lạ", Lily-Rose chia sẻ với i-D. (Ảnh: Instagram) Mỗi khi rời khỏi nhà, Lily-Rose thường suy nghĩ quá nhiều vì sợ bị cánh săn ảnh chộp được khoảnh khắc không đẹp của mình. Mới đây, nữ người mẫu kiêm diễn viên công khai yêu đồng giới với rapper 070 Shake bằng một bức ảnh hai người khóa môi trên trang cá nhân và chú thích: "4 tháng ở bên người tôi say mê". (Ảnh: Instagram) Trước khi công khai yêu đồng giới, Lily-Rose từng hẹn hò với rapper Yassine Stein, nam diễn viên Austin Butler và nam tài tử Timothée Chalamet. (Ảnh: Instagram)Xem video: "Ảnh từ nhỏ đến lớn của con gái Hữu Tiến". Nguồn FB Hữu Tiến

