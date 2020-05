Chuyện yêu ồn ào của “cô nàng đẹp trai nhất Vbiz” Gil Lê

Gil Lê là một trong những nữ nghệ sĩ hiếm hoi theo đuổi phong cách tomboy. Ngoài ngoại hình, giọng ca sinh năm 1991 còn được chú ý bởi những tin đồn hẹn hò. Từ năm 2014 đến 2017, “cô nàng đẹp trai nhất Vbiz” dính như hình với bóng với hot girl Chi Pu. Chính sự thân thiết quá mức đồng nghiệp khiến Chi Pu và Gil Lê bị đồn hẹn hò. Đối diện với nghi vấn yêu đồng giới, Chi Pu lên tiếng phủ nhận. Đối với Chi Pu, Gil Lê không chỉ là bạn thân mà còn là người vô cùng quan trọng và không thể thiếu trong cuộc sống của cô. “Nếu không có Gil và bố mẹ Gil giúp đỡ, chắc tôi không tồn tại được lâu ở Sài Gòn ồn ào này”, Chi Pu nói. Ảnh: Yan Từ năm 2017 đến nay, Chi Pu và Gil Lê không còn xuất hiện cùng nhau. Đối mặt với nghi vấn mối quan hệ với Chi Pu rạn nứt, Gil Lê cho hay: "Chúng tôi vẫn là chúng tôi, phán xét dù từ phía nào, tác động đến ai thì chúng tôi đều đang bị tổn thương như nhau". Ảnh: VTC Năm 2017, trong talkshow Chuyện đêm muộn, Gil Lê chia sẻ, sau những tình yêu gà bông, cô có một cuộc tình. Tuy nhiên, mối tình này khiến cô tổn thương và sợ hãi. Không ít người cho rằng người mà Gil Lê ám chỉ chính là Chi Pu. Mới đây, Chi Pu cũng bất ngờ tiết lộ mối tình dang dở của mình. Nữ ca sĩ nói rằng cô muốn cưới nhưng chỉ nhận lại sự im lặng của người yêu. Bên cạnh đó, người yêu cũ không ủng hộ Chi Pu đi hát. Theo Chi Pu, cả hai dần dà xa nhau do chọn cách giữ im lặng thay vì chia sẻ mọi điều như trước. Fan đoán rằng tình cũ mà Chi Pu nói đến là Gil Lê. Ảnh: Dân Việt Không biết trùng hợp hay cố ý, sau chia sẻ của Chi Pu, Gil Lê viết đầy ẩn ý: “Be a good person in real life, not in social media” (Hãy làm người tốt trong đời thực, không phải mạng xã hội). Sau đó, Chi Pu mập mờ đá xéo ai đó khi chia sẻ rằng, bản tính cô thẳng thắn nên không bao giờ nói bóng gió xấu xí về ai. Ngoài Chi Pu, Gil Lê còn vướng tin đồn tình cảm với Miu Lê. Nguyên nhân khiến Gil Lê và Miu Lê bị nghi hẹn hò xuất phát từ ảnh chụp chung trong chuyến du lịch Thái Lan và nhiều hành động thân thiết trên mức bạn bè của cả hai. Ảnh: Vietnamnet Không lên tiếng về tin đồn với Gil Lê, Miu Lê chia sẻ bức ảnh úp mở về bờ vai của “người lạ mặt”. Ngay sau đó, cư dân mạng đã tìm ra bức ảnh gốc. Bất ngờ hơn, người đàn ông trong ảnh của Miu Lê lại là bạn trai Phước Hải. Ảnh: Pose Gil Lê hiện tại vướng nghi vấn tình cảm với Hoàng Thùy Linh. Cả hai bị phát hiện đeo nhẫn đôi và dành những ký tự đặc biệt cho nhau trên mạng xã hội, thậm chí dính nghi vấn mua chung nhà ở TP HCM. Hồi cuối năm 2019, Gil Lê cũng đưa bố mẹ tới dự tiệc tất niên của Hoàng Thùy Linh. Phía Hoàng Thùy Linh khẳng định mối quan hệ của Hoàng Thùy Linh và Gil Lê chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Về phía Gil Lê, cô chọn cách giữ im lặng. Ngoài ra để tránh gây ồn ào, Gil Lê thường tắt tính năng bình luận trong các bức ảnh chia sẻ có mặt Hoàng Thùy Linh. Mời quý độc giả xem video "Gil Lê tham gia gameshow Nhanh như chớp". Nguồn Youtube

