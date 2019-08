Chuyện tình 10 năm của Miley Cyrus và Liam Hemsworth trước chia tay

Miley Cyrus và Liam Hemsworth gặp nhau lần đầu trên phim trường The Last Song vào năm 2009. Thời điểm quay phim, Miley Cyrus mới 17 tuổi và là ngôi sao nổi tiếng của Disney. Trong khi đó, Liam Hemsworth chỉ là diễn viên gốc Australia 19 tuổi mờ nhạt ở Hollywood. Miley Cyrus từng tiết lộ cô đã cho diễn viên nhí Bobby Coleman (vào vai em trai nhân vật Miley thủ vai trong phim) 10 USD để giúp cô dò hỏi liệu Liam Hemsworth có thích cô hay không. Tháng 3/2010, hai người tham gia buổi công chiếu phim The Last Song. Tại đây, cựu sao Disney luôn ôm eo bạn diễn và nhìn anh một cách tình tứ. Cyrus và Hemsworth thừa nhận chuyện "phim giả tình thật", chính thức hẹn hò. Miley Cyrus chia sẻ cô phải lòng bạn diễn từ lần gặp gỡ đầu tiên. Chuyện tình của cặp sao không kéo dài lâu. Năm tháng sau đó, tức tháng 8/2010, cặp đôi The Last Song chia tay lần thứ nhất. Thời gian này, Miley Cyrus được bắt gặp có hành động thân thiết với nhiều sao nam khác. Tuy nhiên, chỉ một tháng sau đó, cánh săn ảnh bắt gặp Miley Cyrus và Liam Hemsworth trao nhau nụ hôn say đắm trên xe hơi riêng. Tháng 11/2010, cặp sao được cho là đã chia tay lần 2. Tháng 4/2011, Miley Cyrus và Liam Hemsworth bắt đầu xuất hiện cùng nhau nhiều hơn nhưng không hề tuyên bố tái hợp. Nam diễn viên người Australia còn cùng Cyrus đi khắp nơi khi cô thực hiện tour diễn có tên Gypsy Heart. Tháng 12/2011, cặp sao xuất hiện tình tứ trong một sự kiện lớn. Không lâu sau đó, Cyrus và Hemsworth cùng tới dự lễ trao giải People Choice's Awards được tổ chức vào đầu năm 2012. Lúc này, hai người tuyên bố tái hợp. Tháng 6/2012, cặp sao trẻ chính thức đính hôn sau 3 năm gặp gỡ. Hemsworth đặt hãng Neil Lane chế tác chiếc nhẫn kim cương 3,5 carat theo ý tưởng của mình để dành cho Miley Cyrus. Hôn ước của hai người kéo dài tới tháng 9/2013 thì bị hủy bỏ. Nguyên nhân được cho là Hemsworth không "một lòng một dạ" với bạn gái. Tháng 8/2013 (ảnh trái) là sự kiện cuối cùng Cyrus sánh đôi bên Hemsworth trước khi tuyên bố hủy hôn. Sau khi chia tay, Miley Cyrus trở lại showbiz với hình tượng nổi loạn, cắt tóc ngắn và mặc phản cảm. Đỉnh điểm là trên sân khấu MTV Video Music Awards 2013, nữ ca sĩ khiến dư luận dậy sóng vì diện đồ gần như khỏa thân, biểu diễn gợi dục cùng đồng nghiệp Robin Thicke. MV Wrecking Ball cũng được phát hành vào thời điểm này. Cựu công chúa Disney từng thừa nhận vô cùng hối hận đã khỏa thân và khóc lóc trong MV ca khúc trên. Dịp lễ giáng sinh năm 2014, Miley Cyrus bất ngờ xuất hiện tại Australia và tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình Hemsworth. Việc này làm dấy lên tin đồn tái hợp giữa hai người. Không lâu sau đó, nữ ca sĩ chuyển tới sống tại nhà riêng của Liam Hemsworth ở Malibu (California, Mỹ). Đến cuối năm 2015, cả hai nhận ra không thể sống thiếu đối phương nên đã quyết định trở về bên nhau. Tháng 10/2016, Miley Cyrus lên tiếng xác nhận hai người đã đính hôn lần 2 trong một cuộc phỏng vấn. Cô tiết lộ với truyền thông: "Tôi cần phải thay đổi rất nhiều. Và thay đổi với một người từng không thay đổi như thế là quá khó. Đột nhiên tôi nhớ anh ấy và chúng tôi đã liên lạc lại với nhau". Sau khi tái hợp Hemsworth, Miley Cyrus trở nên hiền dịu, kín đáo hơn. Không ít lần giọng ca 27 tuổi tỏ ý tiếc nuối những ngày tháng nổi loạn trước đó. Tháng 3/2018, bộ đôi The Last Song tay trong tay xuất hiện tại thảm đỏ buổi tiệc thường niên của ca sĩ Elton John (ảnh phải). Từ vẻ mặt của Miley Cyrus, nhiều người tin rằng cặp sao đang ở thời kỳ hạnh phúc và trân trọng tình yêu của đối phương nhất. Ngày 23/12/2018, cặp sao tổ chức đám cưới bí mật tại nhà riêng ở Franklin (Tennessee, Mỹ). Bốn ngày sau đó, Miley Cyrus chia sẻ hình ảnh ôm ấp, "khóa môi" Liam Hemsworth đầy lãng mạn. Nữ ca sĩ chú thích: "10 năm sau". Còn nam diễn viên người Australia cũng đăng lại bức ảnh này, nhưng với dòng trạng thái ngọt ngào hơn: "Tình yêu của tôi". Đây được xem là lời xác nhận đôi uyên ương đã chính thức nên duyên vợ chồng sau gần một thập kỷ yêu nhau. Sau khi kết hôn, Liam Hemsworth thường dành nhiều lời ngọt ngào khi nói về vợ. Cặp sao gắn bó không rời. Chuyện tình 10 năm và cái kết hôn nhân của cặp sao không kéo dài lâu. Sáng 11/8, đại diện của Miley Cyrus lên tiếng xác nhận với tờ People: "Liam và Miley đã đồng ý chia ta nhau". Trước đó, tin đồn chia tay đã được lan truyền rộng rãi trên mạng. Người hâm mộ phát hiện nữ ca sĩ không còn đeo nhẫn cưới trong bức ảnh mới nhất trên Instagram. Trong khi đó, Liam Hemsworth dành phần lớn thời gian sống ở Australia thay vì căn nhà chung ở Mỹ của hai người. Xem video "Ngỡ ngàng với ngoại hình của sao Hollywood thời đi học". Nguồn VTC:

Miley Cyrus và Liam Hemsworth gặp nhau lần đầu trên phim trường The Last Song vào năm 2009. Thời điểm quay phim, Miley Cyrus mới 17 tuổi và là ngôi sao nổi tiếng của Disney. Trong khi đó, Liam Hemsworth chỉ là diễn viên gốc Australia 19 tuổi mờ nhạt ở Hollywood. Miley Cyrus từng tiết lộ cô đã cho diễn viên nhí Bobby Coleman (vào vai em trai nhân vật Miley thủ vai trong phim) 10 USD để giúp cô dò hỏi liệu Liam Hemsworth có thích cô hay không. Tháng 3/2010, hai người tham gia buổi công chiếu phim The Last Song. Tại đây, cựu sao Disney luôn ôm eo bạn diễn và nhìn anh một cách tình tứ. Cyrus và Hemsworth thừa nhận chuyện "phim giả tình thật", chính thức hẹn hò. Miley Cyrus chia sẻ cô phải lòng bạn diễn từ lần gặp gỡ đầu tiên. Chuyện tình của cặp sao không kéo dài lâu. Năm tháng sau đó, tức tháng 8/2010, cặp đôi The Last Song chia tay lần thứ nhất. Thời gian này, Miley Cyrus được bắt gặp có hành động thân thiết với nhiều sao nam khác. Tuy nhiên, chỉ một tháng sau đó, cánh săn ảnh bắt gặp Miley Cyrus và Liam Hemsworth trao nhau nụ hôn say đắm trên xe hơi riêng. Tháng 11/2010, cặp sao được cho là đã chia tay lần 2. Tháng 4/2011, Miley Cyrus và Liam Hemsworth bắt đầu xuất hiện cùng nhau nhiều hơn nhưng không hề tuyên bố tái hợp. Nam diễn viên người Australia còn cùng Cyrus đi khắp nơi khi cô thực hiện tour diễn có tên Gypsy Heart. Tháng 12/2011, cặp sao xuất hiện tình tứ trong một sự kiện lớn. Không lâu sau đó, Cyrus và Hemsworth cùng tới dự lễ trao giải People Choice's Awards được tổ chức vào đầu năm 2012. Lúc này, hai người tuyên bố tái hợp. Tháng 6/2012, cặp sao trẻ chính thức đính hôn sau 3 năm gặp gỡ. Hemsworth đặt hãng Neil Lane chế tác chiếc nhẫn kim cương 3,5 carat theo ý tưởng của mình để dành cho Miley Cyrus. Hôn ước của hai người kéo dài tới tháng 9/2013 thì bị hủy bỏ. Nguyên nhân được cho là Hemsworth không "một lòng một dạ" với bạn gái. Tháng 8/2013 (ảnh trái) là sự kiện cuối cùng Cyrus sánh đôi bên Hemsworth trước khi tuyên bố hủy hôn. Sau khi chia tay, Miley Cyrus trở lại showbiz với hình tượng nổi loạn, cắt tóc ngắn và mặc phản cảm. Đỉnh điểm là trên sân khấu MTV Video Music Awards 2013, nữ ca sĩ khiến dư luận dậy sóng vì diện đồ gần như khỏa thân, biểu diễn gợi dục cùng đồng nghiệp Robin Thicke. MV Wrecking Ball cũng được phát hành vào thời điểm này. Cựu công chúa Disney từng thừa nhận vô cùng hối hận đã khỏa thân và khóc lóc trong MV ca khúc trên. Dịp lễ giáng sinh năm 2014, Miley Cyrus bất ngờ xuất hiện tại Australia và tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình Hemsworth. Việc này làm dấy lên tin đồn tái hợp giữa hai người. Không lâu sau đó, nữ ca sĩ chuyển tới sống tại nhà riêng của Liam Hemsworth ở Malibu (California, Mỹ). Đến cuối năm 2015, cả hai nhận ra không thể sống thiếu đối phương nên đã quyết định trở về bên nhau. Tháng 10/2016, Miley Cyrus lên tiếng xác nhận hai người đã đính hôn lần 2 trong một cuộc phỏng vấn. Cô tiết lộ với truyền thông: "Tôi cần phải thay đổi rất nhiều. Và thay đổi với một người từng không thay đổi như thế là quá khó. Đột nhiên tôi nhớ anh ấy và chúng tôi đã liên lạc lại với nhau". Sau khi tái hợp Hemsworth, Miley Cyrus trở nên hiền dịu, kín đáo hơn. Không ít lần giọng ca 27 tuổi tỏ ý tiếc nuối những ngày tháng nổi loạn trước đó. Tháng 3/2018, bộ đôi The Last Song tay trong tay xuất hiện tại thảm đỏ buổi tiệc thường niên của ca sĩ Elton John (ảnh phải). Từ vẻ mặt của Miley Cyrus, nhiều người tin rằng cặp sao đang ở thời kỳ hạnh phúc và trân trọng tình yêu của đối phương nhất. Ngày 23/12/2018, cặp sao tổ chức đám cưới bí mật tại nhà riêng ở Franklin (Tennessee, Mỹ). Bốn ngày sau đó, Miley Cyrus chia sẻ hình ảnh ôm ấp, "khóa môi" Liam Hemsworth đầy lãng mạn. Nữ ca sĩ chú thích: "10 năm sau". Còn nam diễn viên người Australia cũng đăng lại bức ảnh này, nhưng với dòng trạng thái ngọt ngào hơn: "Tình yêu của tôi". Đây được xem là lời xác nhận đôi uyên ương đã chính thức nên duyên vợ chồng sau gần một thập kỷ yêu nhau. Sau khi kết hôn, Liam Hemsworth thường dành nhiều lời ngọt ngào khi nói về vợ. Cặp sao gắn bó không rời. Chuyện tình 10 năm và cái kết hôn nhân của cặp sao không kéo dài lâu. Sáng 11/8, đại diện của Miley Cyrus lên tiếng xác nhận với tờ People: "Liam và Miley đã đồng ý chia ta nhau". Trước đó, tin đồn chia tay đã được lan truyền rộng rãi trên mạng. Người hâm mộ phát hiện nữ ca sĩ không còn đeo nhẫn cưới trong bức ảnh mới nhất trên Instagram. Trong khi đó, Liam Hemsworth dành phần lớn thời gian sống ở Australia thay vì căn nhà chung ở Mỹ của hai người. Xem video "Ngỡ ngàng với ngoại hình của sao Hollywood thời đi học". Nguồn VTC: