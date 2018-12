Cái kết đẹp cho cuộc tình 10 năm của Miley Cyrus và Liam Hemsworth

Thông tin Miley Cyrus - Liam Hemsworth làm đám cưới vừa được chính người trong cuộc xác nhận. Ảnh: FBNV Cùng đăng ảnh đám cưới, Miley Cyrus chú thích: "10 năm sau" còn Liam Hemsworth để lại bình luận: "Tình yêu của tôi". Ảnh: FBNV Cặp đôi đình đám Hollywood đã gặp và nảy sinh tình cảm trên phim trường bộ phim "The last song" ra mắt năm 2009. Ảnh: Popsugar Khi phim đóng máy cũng là lúc Miley và Liam trở thành một cặp. Ảnh: Popsugar Nữ ca sĩ sinh năm 1992 đã dành cả thanh xuân để yêu bạn trai hơn cô 2 tuổi. Ảnh: Popsugar Cuộc tình của cặp đôi này lúc thăng lúc trầm. Trong khoảng từ năm 2010 đến năm 2013, Miley và Liam hợp tan nhiều lần. Ảnh: Hellomagazine Đến tháng 9/2013, cặp đôi đình đám bất ngờ hủy bỏ hôn ước, đặt dấu chấm hết cho cuộc tình đẹp. Ảnh: Popsugar 2 năm rời xa Liam, Miley liên tục nổi loạn. Ảnh: Popsugar Chỉ đến khi trở lại vòng tay của tình cũ vào năm 2016, nữ ca sĩ mới quay về hình ảnh gái ngoan. Ảnh: People Fans mừng cho Miley khi cô và Liam tái hợp, cùng viết tiếp câu chuyện tình. Ảnh: Popsugar Từ khi tái hợp, cặp đôi một số lần vướng tin đồn chia tay. Ảnh: Eonline Miley và Liam đáp trả nghi vấn đường ai nấy đi bằng những hình ảnh tình tứ bên nhau. Ảnh: Cosmopolitan Đám cưới của cặp đôi diễn viên phim "The last song" được khán giả ngóng chờ từng ngày. Ảnh: FBNV Cuối cùng, cuộc tình thanh xuân Miley dành cho Liam đã có cái kết tốt đẹp. Ảnh: FBNV Mời quý độc giả xem video "Ngỡ ngàng với ngoại hình sao Hollywood thời đi học". Nguồn Youtube/vtc

