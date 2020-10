Chương Tử Di lần đầu khoe cận mặt quý tử gần 1 tuổi

Trong video đăng lên mạng xã hội mới đây, lần đầu tiên Chương Tử Di để lộ mặt con trai sau 10 tháng cậu bé chào đời. Ngày 1/1/2020, Chương Tử Di sinh con trai thứ hai. Nữ diễn viên "Ngọa hổ tàng long" ngay lập tức khoe trên trang cá nhân nhưng không để lộ mặt con trai. Lần nào chụp ảnh, Chương Tử Di cũng cố giấu mặt con trai. Uông Phong, chồng Chương Tử Di bế con trai mới sinh cho con gái xem mặt. Truyền thông Trung Quốc cho biết, nữ diễn viên 40 tuổi sinh con trai ở California, Mỹ, cậu bé nặng 3,6kg. Chụp ảnh khi cho con uống sữa, Chương Tử Di cũng lấy tay che mặt con. Chương Tử Di và Uông Phong kết hôn năm 2005. Hai người đã có một con gái chung 4 tuổi. Trước khi kết hôn với Chương Tử Di, Uông Phong đã có 2 đời vợ và 2 con gái riêng. Chương Tử Di rất yêu thương con gái riêng của chồng. Cô từng chia sẻ: “Con gái lớn của tôi không phải do tôi sinh ra. Nó thiếu tình yêu thương của mẹ. Nhưng tôi may mắn được biết con và trở thành mẹ của bé”. Tuy nhiên phát ngôn này của nữ diễn viên đã khiến cô bị cư dân mạng chỉ trích bởi đã gián tiếp nói xấu mẹ của con riêng, người mẫu Ge Huijie, dù chính chồng cô, Uông Phong không cho vợ cũ gặp con gái. Sau khi sinh con gái đầu lòng, Chương Tử Di tạm gác mọi hoạt động nghệ thuật. Năm 2019 cô mới tham gia 2 bộ phim: "Godzilla: King of the Monsters" và "The Climbers". Chương Tử Di có quan hệ rất tốt với con gái riêng của chồng. Cô thường xuyên đăng ảnh hai mẹ con thân thiết trên mạng xã hội. Sau khi cưới, Chương Tử Di và Uông Phong chuyển tới sống trong căn hộ ngay phía dưới tầng nơi cha mẹ cô đang sinh sống. Sau một thời gian căng thẳng, dần dần Uông Phong cũng lấy lòng được bố mẹ vợ và thường xuyên tới thăm hai người hơn. Gia đình hạnh phúc của Chương Tử Di và Uông Phong càng viên mãn hơn khi có thêm sự xuất hiện của cậu con trai vào tháng 1/2020. Xem video "Biệt danh đáng yêu thời thơ ấu của sao Hoa ngữ". Nguồn Youtube/ Top sao Hoa:

Trong video đăng lên mạng xã hội mới đây, lần đầu tiên Chương Tử Di để lộ mặt con trai sau 10 tháng cậu bé chào đời. Ngày 1/1/2020, Chương Tử Di sinh con trai thứ hai. Nữ diễn viên "Ngọa hổ tàng long" ngay lập tức khoe trên trang cá nhân nhưng không để lộ mặt con trai. Lần nào chụp ảnh, Chương Tử Di cũng cố giấu mặt con trai. Uông Phong, chồng Chương Tử Di bế con trai mới sinh cho con gái xem mặt. Truyền thông Trung Quốc cho biết, nữ diễn viên 40 tuổi sinh con trai ở California, Mỹ, cậu bé nặng 3,6kg. Chụp ảnh khi cho con uống sữa, Chương Tử Di cũng lấy tay che mặt con. Chương Tử Di và Uông Phong kết hôn năm 2005. Hai người đã có một con gái chung 4 tuổi. Trước khi kết hôn với Chương Tử Di, Uông Phong đã có 2 đời vợ và 2 con gái riêng. Chương Tử Di rất yêu thương con gái riêng của chồng. Cô từng chia sẻ: “Con gái lớn của tôi không phải do tôi sinh ra. Nó thiếu tình yêu thương của mẹ. Nhưng tôi may mắn được biết con và trở thành mẹ của bé”. Tuy nhiên phát ngôn này của nữ diễn viên đã khiến cô bị cư dân mạng chỉ trích bởi đã gián tiếp nói xấu mẹ của con riêng, người mẫu Ge Huijie, dù chính chồng cô, Uông Phong không cho vợ cũ gặp con gái. Sau khi sinh con gái đầu lòng, Chương Tử Di tạm gác mọi hoạt động nghệ thuật. Năm 2019 cô mới tham gia 2 bộ phim: "Godzilla: King of the Monsters" và "The Climbers". Chương Tử Di có quan hệ rất tốt với con gái riêng của chồng. Cô thường xuyên đăng ảnh hai mẹ con thân thiết trên mạng xã hội. Sau khi cưới, Chương Tử Di và Uông Phong chuyển tới sống trong căn hộ ngay phía dưới tầng nơi cha mẹ cô đang sinh sống. Sau một thời gian căng thẳng, dần dần Uông Phong cũng lấy lòng được bố mẹ vợ và thường xuyên tới thăm hai người hơn. Gia đình hạnh phúc của Chương Tử Di và Uông Phong càng viên mãn hơn khi có thêm sự xuất hiện của cậu con trai vào tháng 1/2020. Xem video "Biệt danh đáng yêu thời thơ ấu của sao Hoa ngữ". Nguồn Youtube/ Top sao Hoa: