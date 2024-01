Chia tay Trang Pháp, Dương Khắc Linh giờ ra sao?

Dương Khắc Linh từng kết hôn với một cô gái tên Lydia. Sau khi trải qua một lần đò, anh đến với Trang Pháp. Ảnh: Thế Giới Trẻ. Dương Khắc Linh và Trang Pháp hẹn hò từ năm 2012. Từng có thời gian, nam nhạc sĩ tính đến chuyện tái hôn. Ảnh: Vietnamnet. Năm 2017, Dương Khắc Linh và Trang Pháp chia tay. Hiện tại, Trang Pháp kín tiếng về chuyện tình cảm. Ảnh: Yan. Dương Khắc Linh gặp và yêu Ngọc Duyên khi cô là thí sinh chương trình mà anh làm giám khảo. Cả hai công khai hẹn hò vào tháng 11/2018. Ảnh: FBNV. Dương Khắc Linh và Ngọc Duyên tổ chức đám cưới vào tháng 6/2019. Nam nhạc sĩ thú nhận, anh phải tranh thủ kết hôn trước khi vợ kém 13 tuổi đổi ý. Ảnh: FBNV. Dương Khắc Linh chiều chuộng vợ. Anh nhận làm thay hết việc nhà giúp Ngọc Duyên từ dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng đến bê đồ. Ảnh: FBNV. Ngọc Duyên cho rằng chồng khá hoàn hảo, không có tật xấu. Cả hai chưa bao giờ cãi nhau, hợp tính đến mức chỉ cần nhìn cũng sẽ hiểu đối phương sắp làm chuyện gì. Ảnh: FBNV. Ngọc Duyên cho biết kinh tế trong nhà do chồng nắm giữ. "Tôi không biết anh ấy có bao nhiêu tiền, tiền tôi làm thì anh ấy biết", Ngọc Duyên chia sẻ. Ảnh: FBNV. Trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet, Dương Khắc Linh cho biết, do từng có trải nghiệm tình cảm rất đau đầu, mệt mỏi và muôn vàn sóng gió, anh tự thấy may mắn khi được sống chung với Ngọc Duyên vì cả hai không bao giờ cãi vã, gây gổ. Ảnh: FBNV. Dương Khắc Linh cảm thấy vợ luôn xinh đẹp như ngày đầu. Ảnh: FBNV. “Mỗi sáng thức dậy, tôi thường quay sang nhìn vợ đầu tiên, thấy rất yêu và hài lòng, có thể nhìn hoài không chán. Thật ra, vẻ đẹp có liên kết chặt chẽ với cảm xúc. Nếu sống cùng người thường xuyên gây gổ, cô ấy có đẹp mấy bạn nhìn cũng chán ngán. Nhờ hôn nhân hạnh phúc, tôi vẫn yêu vợ như thời mới quen”, anh nói. Ảnh: FBNV. Cuối tháng 10/2020, vợ Dương Khắc Linh sinh đôi. Cặp đôi hiện có cuộc sống hạnh phúc. Ảnh: FBNV. Xem video "Dương Khắc Linh tại Nhân tố bí ẩn". Nguồn VTV

