Chân dung vợ trẻ kém 29 tuổi của nhạc sĩ Dương Thụ

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet, nhạc sĩ Dương Thụ tiết lộ bí quyết giữ lửa cuộc hôn nhân trong 28 năm qua là chấp nhận việc vợ chồng có thể cãi nhau. Ảnh: Vietnamnet "Một ngày trời rất nóng, bạn khó chịu, vợ bạn đến càu nhàu vài câu không lọt tai, thế là cãi nhau. Nhưng đó không là cả cuộc đời. Đó chỉ là một phút nóng nảy, một ngày nóng trời thôi, đằng sau còn nhiều cái lớn hơn... Cơn nóng rồi sẽ nguội, chuyện nhỏ giống những hạt bụi - sẽ bay đi mất thôi. Hai người cãi nhau mà không giận hờn vì họ hiểu có những điều lớn lao hơn chuyện cãi cọ. Vợ chồng tôi cãi cọ nhiều nhưng sau tất cả vẫn rất hạnh phúc, nhiều cặp suốt ngày "I love you, anh yêu em" rồi chẳng đi đến đâu", nhạc sĩ Dương Thụ nói. Ảnh: Vietnamnet Trong mắt nhạc sĩ Dương Thụ, vợ là người trong sáng, không biết nói dối và có chất riêng. Ảnh: VietnamnetVợ chồng nhạc sĩ Dương Thụ gặp nhau năm 1994. Theo Đại Đoàn Kết, khi đó, ông ra Hà Nội chuẩn bị cho chương trình “Nửa thế kỷ bài hát Việt Nam” còn Thủy Phạm là nhà báo trẻ. Cả hai trò chuyện đến 8 tiếng đồng hồ trong lần đầu gặp mặt. Ảnh: An ninh thủ đô Trong lần hiếm hoi chia sẻ về hôn nhân, vợ nhạc sĩ Dương Thụ cho biết, ở đời thường, cả hai chia nhau làm việc nhà, chăm sóc cây cối, vườn tược, luôn cố gắng cùng ăn một bữa cơm trong ngày ở nhà. Ảnh: Công an nhân dân Nhạc sĩ Dương Thụ và vợ kém 29 tuổi đều có sở thích đi du lịch. Ảnh: Đại Đoàn Kết Cả hai rất hiếm khi sánh đôi trước công chúng. Ảnh: Zing Xem video: "Đạt G và Du Uyên hát Lắng nghe mùa xuân về". Nguồn Gala Nhạc Việt

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet, nhạc sĩ Dương Thụ tiết lộ bí quyết giữ lửa cuộc hôn nhân trong 28 năm qua là chấp nhận việc vợ chồng có thể cãi nhau. Ảnh: Vietnamnet "Một ngày trời rất nóng, bạn khó chịu, vợ bạn đến càu nhàu vài câu không lọt tai, thế là cãi nhau. Nhưng đó không là cả cuộc đời. Đó chỉ là một phút nóng nảy, một ngày nóng trời thôi, đằng sau còn nhiều cái lớn hơn... Cơn nóng rồi sẽ nguội, chuyện nhỏ giống những hạt bụi - sẽ bay đi mất thôi. Hai người cãi nhau mà không giận hờn vì họ hiểu có những điều lớn lao hơn chuyện cãi cọ. Vợ chồng tôi cãi cọ nhiều nhưng sau tất cả vẫn rất hạnh phúc, nhiều cặp suốt ngày "I love you, anh yêu em" rồi chẳng đi đến đâu", nhạc sĩ Dương Thụ nói. Ảnh: Vietnamnet Trong mắt nhạc sĩ Dương Thụ, vợ là người trong sáng, không biết nói dối và có chất riêng. Ảnh: Vietnamnet Vợ chồng nhạc sĩ Dương Thụ gặp nhau năm 1994. Theo Đại Đoàn Kết, khi đó, ông ra Hà Nội chuẩn bị cho chương trình “Nửa thế kỷ bài hát Việt Nam” còn Thủy Phạm là nhà báo trẻ. Cả hai trò chuyện đến 8 tiếng đồng hồ trong lần đầu gặp mặt. Ảnh: An ninh thủ đô Trong lần hiếm hoi chia sẻ về hôn nhân, vợ nhạc sĩ Dương Thụ cho biết, ở đời thường, cả hai chia nhau làm việc nhà, chăm sóc cây cối, vườn tược, luôn cố gắng cùng ăn một bữa cơm trong ngày ở nhà. Ảnh: Công an nhân dân Nhạc sĩ Dương Thụ và vợ kém 29 tuổi đều có sở thích đi du lịch. Ảnh: Đại Đoàn Kết Cả hai rất hiếm khi sánh đôi trước công chúng. Ảnh: Zing Xem video: "Đạt G và Du Uyên hát Lắng nghe mùa xuân về". Nguồn Gala Nhạc Việt