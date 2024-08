Chân dung thí sinh Miss Grand Vietnam dọa tung bằng chứng bị chèn ép

Bùi Lý Thiên Hương dừng chân ở top 15 Miss Grand Vietnam 2024 cách đây ít ngày. Mới đây, chân dài viết ẩn ý: “Thiên Hương sẽ công bố tất cả bằng chứng chèn ép thí sinh bởi lý do vô căn cứ và không xác thực, nếu không làm rõ với Thiên Hương và trả lại sự công bằng, nỗ lực của Thiên Hương". Ảnh: FB Thiên Hương. Thiên Hương sinh năm 1996, đến từ An Giang. Chia sẻ trên Vietnamnet, cô kể rằng bản thân suýt chết vì sốt xuất huyết năm 10 tuổi. "Khi nhập viện, bác sĩ nói với mẹ rằng nếu trễ thêm một ngày nữa thì tôi có thể không qua khỏi”, Thiên Hương nói. Ảnh: FB Thiên Hương. Trong cuộc phỏng vấn với Arttimes, Thiên Hương cho biết, gia đình cô có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, dù học giỏi, cô đặt mục tiêu kiếm tiền trên hết để báo hiếu. Sau khi học hết lớp 12, Thiên Hương lên TP HCM làm nhiều nghề như pha chế, lễ tân shop thời trang, nữ tiếp thị, môi giới bất động sản. Ảnh: FB Thiên Hương. Năm đầu tiên, Thiên Hương kiếm được gần 30 triệu. Năm 2016, trong vòng 3 tháng, cô kiếm được 100 triệu, cũng trong năm đó, người đẹp kiếm được 1 tỷ. Khi có thu nhập ổn định, Thiên Hương mở tiệm làm móng. Ảnh: FB Thiên Hương. Năm 23 tuổi, Thiên Hương tậu một căn hộ 76m2, ở quận 7. Năm 24 tuổi, cô mua được xe hơi. Ảnh: FB Thiên Hương. Năm 2017, Thiên Hương bất ngờ bị khui loạt ảnh quá khứ với nhan sắc khác xa so với hiện tại. Gương mặt của cô từng mũm mĩm, sống mũi thấp và đôi mắt nhỏ. Ảnh: Người Đưa Tin. Nhiều cư dân mạng đặt nghi vấn top 15 Miss Grand Vietnam 2024 "dao kéo" để sở hữu nhan sắc xinh đẹp hơn. Ảnh: Người Đưa Tin. Về tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ, Thiên Hương chia sẻ trên An Ninh Thủ Đô năm 2018: "Ảnh bị dân mạng lan truyền là khi tôi còn nhỏ tuổi, rất mập cách đây vài năm. Trưởng thành hơn ai cũng sẽ thay đổi trong khi tôi đã giảm gần 10 kg để hoàn thiện ngoại hình của mình thì làm sao tôi giống được với nhan sắc khi xưa”. Ảnh: FB Thiên Hương. Tháng 5/2024, Thiên Hương thừa nhận, cô nâng mũi năm 18 tuổi. Ảnh: FB Thiên Hương. "Năm 18 tuổi, lúc ấy mình làm việc nửa năm ở TP.HCM và có dư được hơn 20 triệu đồng, sau đó mình dùng 18 triệu để nâng mũi. Nhưng chỉ trong vòng 6 tháng tiếp theo mình đã kiếm lại được 100 triệu đồng. Mình nghĩ rằng trong cuộc sống, khi bản thân cảm thấy tự tin hơn đã là động lực rất lớn, với gương mặt người châu Á thường mũi thấp nên thông thường mũi chỉ cần nâng cao một tí là đã đẹp và hài hòa”, chân dài chia sẻ trên Người Đưa Tin. Ảnh: FB Thiên Hương. Xem video: "Võ Lê Quế Anh đáp trả tin đồn mua giải". Nguồn video: Vietnamnet

Bùi Lý Thiên Hương dừng chân ở top 15 Miss Grand Vietnam 2024 cách đây ít ngày. Mới đây, chân dài viết ẩn ý: “Thiên Hương sẽ công bố tất cả bằng chứng chèn ép thí sinh bởi lý do vô căn cứ và không xác thực, nếu không làm rõ với Thiên Hương và trả lại sự công bằng, nỗ lực của Thiên Hương". Ảnh: FB Thiên Hương. Thiên Hương sinh năm 1996, đến từ An Giang. Chia sẻ trên Vietnamnet, cô kể rằng bản thân suýt chết vì sốt xuất huyết năm 10 tuổi. "Khi nhập viện, bác sĩ nói với mẹ rằng nếu trễ thêm một ngày nữa thì tôi có thể không qua khỏi”, Thiên Hương nói. Ảnh: FB Thiên Hương. Trong cuộc phỏng vấn với Arttimes, Thiên Hương cho biết, gia đình cô có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, dù học giỏi, cô đặt mục tiêu kiếm tiền trên hết để báo hiếu. Sau khi học hết lớp 12, Thiên Hương lên TP HCM làm nhiều nghề như pha chế, lễ tân shop thời trang, nữ tiếp thị, môi giới bất động sản. Ảnh: FB Thiên Hương. Năm đầu tiên, Thiên Hương kiếm được gần 30 triệu. Năm 2016, trong vòng 3 tháng, cô kiếm được 100 triệu, cũng trong năm đó, người đẹp kiếm được 1 tỷ. Khi có thu nhập ổn định, Thiên Hương mở tiệm làm móng. Ảnh: FB Thiên Hương. Năm 23 tuổi, Thiên Hương tậu một căn hộ 76m2, ở quận 7. Năm 24 tuổi, cô mua được xe hơi. Ảnh: FB Thiên Hương. Năm 2017, Thiên Hương bất ngờ bị khui loạt ảnh quá khứ với nhan sắc khác xa so với hiện tại. Gương mặt của cô từng mũm mĩm, sống mũi thấp và đôi mắt nhỏ. Ảnh: Người Đưa Tin. Nhiều cư dân mạng đặt nghi vấn top 15 Miss Grand Vietnam 2024 "dao kéo" để sở hữu nhan sắc xinh đẹp hơn. Ảnh: Người Đưa Tin. Về tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ, Thiên Hương chia sẻ trên An Ninh Thủ Đô năm 2018: "Ảnh bị dân mạng lan truyền là khi tôi còn nhỏ tuổi, rất mập cách đây vài năm. Trưởng thành hơn ai cũng sẽ thay đổi trong khi tôi đã giảm gần 10 kg để hoàn thiện ngoại hình của mình thì làm sao tôi giống được với nhan sắc khi xưa”. Ảnh: FB Thiên Hương. Tháng 5/2024, Thiên Hương thừa nhận, cô nâng mũi năm 18 tuổi. Ảnh: FB Thiên Hương. "Năm 18 tuổi, lúc ấy mình làm việc nửa năm ở TP.HCM và có dư được hơn 20 triệu đồng, sau đó mình dùng 18 triệu để nâng mũi. Nhưng chỉ trong vòng 6 tháng tiếp theo mình đã kiếm lại được 100 triệu đồng. Mình nghĩ rằng trong cuộc sống, khi bản thân cảm thấy tự tin hơn đã là động lực rất lớn, với gương mặt người châu Á thường mũi thấp nên thông thường mũi chỉ cần nâng cao một tí là đã đẹp và hài hòa”, chân dài chia sẻ trên Người Đưa Tin. Ảnh: FB Thiên Hương. Xem video: "Võ Lê Quế Anh đáp trả tin đồn mua giải". Nguồn video: Vietnamnet