Chân dung thí sinh cao nhất ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Nguyễn Oanh đang tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Cô gây chú ý bởi chiều cao 1m83. Nguyễn Oanh là thí sinh cao nhất ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay. Theo sau cô là Vũ Mỹ Ngân (1m82), Lê Thị Kiều Nhung (1m81) và Phạm Thị Minh Huệ (1m8). Nguyễn Oanh không phải là gương mặt quá xa lạ với khán giả. Năm 2014, cô đăng quang ngôi vị quán quân Vietnam's Next Top Model cùng Quang Hùng. Nguyễn Oanh có 8 năm kinh nghiệm catwalk, làm người mẫu ảnh. Chân dài sinh năm 1996 thay đổi hình ảnh khi thi nhan sắc. Nguyễn Oanh ăn mặc, trang điểm theo phong cách hoa hậu. Số đo ba vòng của Nguyễn Oanh là 90-63-98 cm. Chân dài tâm sự, cô đặt mục tiêu thử thách bản thân, chinh phục vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Nguyễn Oanh chưa thực sự bùng nổ khi ở chương trình chương trình truyền hình thực tế Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Trong tập 3 truyền hình thực tế Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, ở thử thách catwalk, Nguyễn Oanh bị tụt lại phía sau, trong khi đó, Ngọc Châu và Bảo Ngọc tự tin trình diễn và có sự đồng đều theo đội hình. Siêu mẫu Vũ Thu Phương không hài lòng với phần thể hiện của Nguyễn Oanh,: "Tại sao khi hai bạn trong đội đã bỏ xa, em không đi nhanh để đuổi kịp các bạn. Chị quan sát thấy em vẫn đi lững thững. Lần sau em phải chú ý hơn". Nguyễn Oanh phân trần, cả ba không bàn bạc với nhau trước về tuyến đi nên gặp sự cố không mong muốn.Nguyễn Oanh không phải quán quân Vietnam's Next Top Model duy nhất tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Hai quán quân Vietnam's Next Top Model gồm Hương Ly (ngoài cùng bên trái) và Ngọc Châu cũng thi nhan sắc. Xem video "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Khánh Vân khoe vẻ gợi cảm ở hậu trường chụp ảnh". Nguồn FBNV

