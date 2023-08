Chân dung nữ ca sĩ được trả cát sê 15 tỷ một đêm diễn

Năm 2022, ca sĩ Adele gây chú ý khi được trả cát sê 15 tỷ một đêm diễn thuộc khuôn khổ của chuỗi Weekends with Adele tại Las Vegas (Mỹ) kéo dài trong 12 tuần. Ảnh: FBNV. Adele sinh năm 1988, tại Tottenham, London. Nữ ca sĩ bắt đầu hát từ khi 4 tuổi. Cô tốt nghiệp Trường nghệ thuật Brit (Croydon, Anh). Ảnh: FBNV. Được đào tạo thanh nhạc bài bản, có giọng hát đặc biệt, Adele nhanh chóng nổi tiếng. Ảnh: FBNV. Năm 2008, Adele phát hành album đầu tay 19. Sản phẩm này được nhiều nhà phê bình âm nhạc Anh đánh giá cao, công chúng yêu thích. Ảnh: Dân Việt. Năm 2011, Adele phát hành album phòng thu thứ 2 mang tên 21 gồm nhiều bản hit như: Rolling in the deep, Set fire to the rain, Someone like you. Theo VOV, 21 đã có nhiều thành tựu mà ít album nào có thể đạt được trong những năm 2010. Ngoài doanh số “khủng”, album này đã càn quét giải thưởng Grammy năm 2012 khi Rolling in the deep giành được giải Thu âm của năm, Bài hát của năm và MV hay nhất, Someone like you giành giải thưởng Màn trình diễn pop solo hay nhất, 21 đoạt giải Album nhạc pop xuất sắc nhất năm và Album của năm. Ảnh: Người Lao Động. Năm 2015, Adele tiếp tục gặt hái nhiều thành công khi ra mắt album 25. Tại Grammy 2017, 25 đoạt giải Album của năm, Album nhạc pop xuất sắc, ca khúc Hello thuộc 25 mang về nữ ca sĩ các giải thưởng Ca khúc của năm, Thu âm của năm, Trình diễn solo nhạc pop xuất sắc. Ảnh: Người Lao Động. Ngoài những giải thưởng danh giá về âm nhạc, Adele còn vinh dự nhận được huy chương MBE từ Hoàng gia Anh. Đây là huy chương dành cho những công dân gương mẫu, ưu tú của nước Anh. Adele đã nở nụ cười rạng rỡ và đón nhận vinh dự đặc biệt do Hoàng gia Anh trao tặng. Ảnh: VTV. "Họa mi nước Anh" Adele kết hôn với doanh nhân Simon Konecki. Cặp đôi có một cậu con trai chung tên Angelo (sinh năm 2012). Adele nộp đơn ly dị từ 9/2019 nhưng đến đầu năm 2021 cả hai mới hoàn tất thủ tục. Ảnh: Vietnamnet.Adele hẹn hò Rich Paul từ tháng 8/2021. Ảnh: Dân Trí. Chồng cũ và bạn trai hiện tại của Adele từng cùng đưa bé Angelo đến xem buổi biểu diễn của Adele. Ảnh: Thương Hiệu và Pháp Luật. Xem video: Món canh quen thuộc của người Việt xuất hiện trong phim Hollywood"

Năm 2022, ca sĩ Adele gây chú ý khi được trả cát sê 15 tỷ một đêm diễn thuộc khuôn khổ của chuỗi Weekends with Adele tại Las Vegas (Mỹ) kéo dài trong 12 tuần. Ảnh: FBNV. Adele sinh năm 1988, tại Tottenham, London. Nữ ca sĩ bắt đầu hát từ khi 4 tuổi. Cô tốt nghiệp Trường nghệ thuật Brit (Croydon, Anh). Ảnh: FBNV. Được đào tạo thanh nhạc bài bản, có giọng hát đặc biệt, Adele nhanh chóng nổi tiếng. Ảnh: FBNV. Năm 2008, Adele phát hành album đầu tay 19. Sản phẩm này được nhiều nhà phê bình âm nhạc Anh đánh giá cao, công chúng yêu thích. Ảnh: Dân Việt. Năm 2011, Adele phát hành album phòng thu thứ 2 mang tên 21 gồm nhiều bản hit như: Rolling in the deep, Set fire to the rain, Someone like you. Theo VOV, 21 đã có nhiều thành tựu mà ít album nào có thể đạt được trong những năm 2010. Ngoài doanh số “khủng”, album này đã càn quét giải thưởng Grammy năm 2012 khi Rolling in the deep giành được giải Thu âm của năm, Bài hát của năm và MV hay nhất, Someone like you giành giải thưởng Màn trình diễn pop solo hay nhất, 21 đoạt giải Album nhạc pop xuất sắc nhất năm và Album của năm. Ảnh: Người Lao Động. Năm 2015, Adele tiếp tục gặt hái nhiều thành công khi ra mắt album 25. Tại Grammy 2017, 25 đoạt giải Album của năm, Album nhạc pop xuất sắc, ca khúc Hello thuộc 25 mang về nữ ca sĩ các giải thưởng Ca khúc của năm, Thu âm của năm, Trình diễn solo nhạc pop xuất sắc. Ảnh: Người Lao Động. Ngoài những giải thưởng danh giá về âm nhạc, Adele còn vinh dự nhận được huy chương MBE từ Hoàng gia Anh. Đây là huy chương dành cho những công dân gương mẫu, ưu tú của nước Anh. Adele đã nở nụ cười rạng rỡ và đón nhận vinh dự đặc biệt do Hoàng gia Anh trao tặng. Ảnh: VTV. "Họa mi nước Anh" Adele kết hôn với doanh nhân Simon Konecki. Cặp đôi có một cậu con trai chung tên Angelo (sinh năm 2012). Adele nộp đơn ly dị từ 9/2019 nhưng đến đầu năm 2021 cả hai mới hoàn tất thủ tục. Ảnh: Vietnamnet. Adele hẹn hò Rich Paul từ tháng 8/2021. Ảnh: Dân Trí. Chồng cũ và bạn trai hiện tại của Adele từng cùng đưa bé Angelo đến xem buổi biểu diễn của Adele. Ảnh: Thương Hiệu và Pháp Luật. Xem video: Món canh quen thuộc của người Việt xuất hiện trong phim Hollywood"