Adele “lột xác” giảm cân ngoạn mục sau 6 năm ở ẩn

Adele là ca sĩ nổi tiếng. Sau 6 năm vắng bóng cô xuất hiện với diện mạo mới. Các chuyên gia cho rằng so với thời bụ bẫm, hiện Adele đã giảm khoảng 45kg. (Ảnh: Instagram) Sự thay đổi ngoại hình của Adele bắt đầu khi cô chia tay chồng Simon Konecki vào năm 2019. Hai người có một con trai chung, bé Angelo. (Ảnh: Instagram) Nữ ca sĩ đoạt giải Grammy muốn thay đổi lối sống của mình theo một cách lành mạnh hơn vì con trai. Để theo đuổi lối sống lành mạnh, giọng ca "Someone Like You" đã giảm lượng rượu, thuốc lá và cà phê cũng như các loại thực phẩm cay, nồng từ năm 2015. Trước đó, nữ ca sĩ sinh năm 1988 khẳng định cô không tập trung vào chuyện giảm cân. Sau thời gian giảm cân, trông Adele như một người khác với cơ thể thon gọn hơn trước rất nhiều. (Ảnh: Instagram) Nhờ giảm cân và theo đuổi lối sống lành mạnh, Adele trông trẻ trung hơn xưa rất nhiều. (Ảnh: Instagram) Adele và chồng cũ lúc còn mặn nồng. (Ảnh: WireImage) Mới đây, Adele công khai bạn trai, Rich Paul, trên trang cá nhân (Ảnh: Instagram)

