Chân dung nữ BTV có bài đăng về bão Noru gây tranh cãi

Mới đây, BTV Quỳnh Hoa viết trên trang cá nhân: "24h không ngủ, một đêm thức trắng. Một tiếng một bản tin trực tiếp. Lâu lắm mới được đón một cơn bão ra hồn bão". Bài đăng của cô nhanh chóng gây tranh cãi. Ảnh: Zing Không ít cư dân mạng chỉ trích Quỳnh Hoa vì cho rằng cô sử dụng câu chữ không phù hợp. Một số ít khán giả lại bênh vực Quỳnh Hoa, cho rằng nữ MC không cố ý. Ảnh: Zing Giữa ồn ào, Quỳnh Hoa có bài đăng xin lỗi khán giả, người dân miền Trung. Cô viết: “Từ tận đáy lòng tôi rất xin lỗi vì đã sử dụng những từ ngữ không phù hợp khi nói về bão, mang lại cảm xúc tiêu cực tới các khán giả và vô tình lại có thái độ không phù hợp trước nỗi đau của bà con đồng bào miền Trung đang chịu nhiều ảnh hưởng, mất mát do bão". Ảnh: Vietnamnet Nữ MC giải thích sau 24 tiếng làm việc xuyên đêm, đưa tin cập nhật kịp thời về bão cho bà con miền Trung và đến khi bão suy yếu đúng như dự báo, cô chỉ muốn chia sẻ một chút niềm vui hoàn thành công việc. Tuy nhiên, trong lúc hưng phấn, cô diễn tả chưa hết ý nên gây ra hiểu lầm trong thời điểm nhạy cảm. Ảnh: Vietnamnet Quỳnh Hoa sinh năm 1992, đến từ Bắc Giang. Cô tốt nghiệp ngành Kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại Thương. Ảnh: Dân Việt Theo Dân Việt, trong năm cuối đại học, Quỳnh Hoa có cơ hội thu âm cho một tổng đài điện thoại tại trường quay của Trung tâm Truyền hình thời tiết và cảnh báo thiên tai. Ảnh: VTV Quỳnh Hoa làm việc ở VTV từ tháng 5/2014, gắn liền với bản tin thời tiết. Ảnh: Dân Việt Trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet vào tháng 3/2021, MC Quỳnh Hoa cho biết, cô sẽ là người dẫn chính trong Chào buổi sáng - chương trình thời sự đầu ngày trên kênh VTV1. Ngoài ra, Quỳnh Hoa vẫn là biên tập và phóng viên trong các chương trình về môi trường, thời tiết, thiên tai. Ảnh: Vietnamnet Quỳnh Hoa từng chia sẻ, cô bị tung tin đồn rất chảnh, quen đại gia. Người đẹp thú nhận, cô thực sự không quan tâm về những tin đồn này. Ảnh: Dân Việt Trước Quỳnh Hoa, Á hậu Hoàng My cũng có bài đăng gây tranh cãi về bão. Cụ thể, năm 2017, cô viết trên trang cá nhân, bão Damrey không bằng cơn bão dành cho đương kim hoa hậu. Giữa tâm bão chỉ trích, Hoàng My xin lỗi về phát ngôn của mình. Người đẹp thanh minh rằng cô không cập nhật thiệt hại cơn bão vì chuẩn bị cho chuyến bay về Israel đồng thời bày tỏ không bao giờ có ý so sánh về sự tang tóc mất mát của người dân với cơn bão một hoa hậu sẽ đón nhận. Ảnh: FBNV Quỳnh Hoa làm video cho chuyên mục "Thời tiết vui". Nguồn Vietnamnet

Mới đây, BTV Quỳnh Hoa viết trên trang cá nhân: "24h không ngủ, một đêm thức trắng. Một tiếng một bản tin trực tiếp. Lâu lắm mới được đón một cơn bão ra hồn bão". Bài đăng của cô nhanh chóng gây tranh cãi. Ảnh: Zing Không ít cư dân mạng chỉ trích Quỳnh Hoa vì cho rằng cô sử dụng câu chữ không phù hợp. Một số ít khán giả lại bênh vực Quỳnh Hoa, cho rằng nữ MC không cố ý. Ảnh: Zing Giữa ồn ào, Quỳnh Hoa có bài đăng xin lỗi khán giả, người dân miền Trung. Cô viết: “Từ tận đáy lòng tôi rất xin lỗi vì đã sử dụng những từ ngữ không phù hợp khi nói về bão, mang lại cảm xúc tiêu cực tới các khán giả và vô tình lại có thái độ không phù hợp trước nỗi đau của bà con đồng bào miền Trung đang chịu nhiều ảnh hưởng, mất mát do bão". Ảnh: Vietnamnet Nữ MC giải thích sau 24 tiếng làm việc xuyên đêm, đưa tin cập nhật kịp thời về bão cho bà con miền Trung và đến khi bão suy yếu đúng như dự báo, cô chỉ muốn chia sẻ một chút niềm vui hoàn thành công việc. Tuy nhiên, trong lúc hưng phấn, cô diễn tả chưa hết ý nên gây ra hiểu lầm trong thời điểm nhạy cảm. Ảnh: Vietnamnet Quỳnh Hoa sinh năm 1992, đến từ Bắc Giang. Cô tốt nghiệp ngành Kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại Thương. Ảnh: Dân Việt Theo Dân Việt, trong năm cuối đại học, Quỳnh Hoa có cơ hội thu âm cho một tổng đài điện thoại tại trường quay của Trung tâm Truyền hình thời tiết và cảnh báo thiên tai. Ảnh: VTV Quỳnh Hoa làm việc ở VTV từ tháng 5/2014, gắn liền với bản tin thời tiết. Ảnh: Dân Việt Trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet vào tháng 3/2021, MC Quỳnh Hoa cho biết, cô sẽ là người dẫn chính trong Chào buổi sáng - chương trình thời sự đầu ngày trên kênh VTV1. Ngoài ra, Quỳnh Hoa vẫn là biên tập và phóng viên trong các chương trình về môi trường, thời tiết, thiên tai. Ảnh: Vietnamnet Quỳnh Hoa từng chia sẻ, cô bị tung tin đồn rất chảnh, quen đại gia. Người đẹp thú nhận, cô thực sự không quan tâm về những tin đồn này. Ảnh: Dân Việt Trước Quỳnh Hoa, Á hậu Hoàng My cũng có bài đăng gây tranh cãi về bão. Cụ thể, năm 2017, cô viết trên trang cá nhân, bão Damrey không bằng cơn bão dành cho đương kim hoa hậu. Giữa tâm bão chỉ trích, Hoàng My xin lỗi về phát ngôn của mình. Người đẹp thanh minh rằng cô không cập nhật thiệt hại cơn bão vì chuẩn bị cho chuyến bay về Israel đồng thời bày tỏ không bao giờ có ý so sánh về sự tang tóc mất mát của người dân với cơn bão một hoa hậu sẽ đón nhận. Ảnh: FBNV Quỳnh Hoa làm video cho chuyên mục "Thời tiết vui". Nguồn Vietnamnet