Chân dung nhà sản xuất phim “Chị chị em em 2” thu trăm tỷ

Ra rạp dịp Tết Nguyên đán 2023, “ Chị chị em em 2” vừa thu hơn 101 tỷ đồng. Ảnh: FBNV Nhà sản xuất phim "Chị chị em em 2" là Will Vũ. Ảnh: FBNV Will Vũ sinh năm 1992 tại Đức. Anh đang sống và làm việc tại TP HCM. Ảnh: Kinh tế Sài Gòn online Will Vũ vốn là nhà sản xuất phần 1 của "Chị chị em em". Ảnh: VTV Anh mất 3 tháng để thuyết phục Thanh Hằng đóng "Chị chị em em". Ảnh: VTV Will Vũ từng khẳng định, anh không chạy theo thị trường mà có hướng đi riêng của mình. "Cái riêng ở đây là sự điều tiết, tổng hòa giữa cái tôi của nhà sản xuất, chất nghệ thuật cho thị trường phim ảnh nói chung và định hướng kinh doanh, cũng như khả năng sinh lời cho các nhà đầu tư", nhà sản xuất sinh năm 1992 chia sẻ trên Tổ Quốc. Ảnh: Công lý Will Vũ mời Minh Hằng và Ngọc Trinh đóng "Chị chị em em 2" và Vũ Ngọc Đãng làm đạo diễn. Ảnh: Harper's Bazaar Vietnam Will Vũ chia sẻ trên Harper's Bazaar Vietnam: “May mắn của tôi chính là có cơ hội cộng tác với nhiều mỹ nhân hàng đầu. Họ đều là những diễn viên tài năng, có cá tính và đã định hình được phong cách rất riêng trong lòng khán giả". Ảnh: Harper's Bazaar Vietnam Will Vũ chia sẻ trên Zing, những khán giả tinh ý sẽ nhận ra các vai diễn trong phim của anh thường được đo ni đóng giày cẩn thận cho các ngôi sao hạng A. Ảnh: Zing Cách đây không lâu, nhà sản xuất trẻ cho biết, năm 2023 là giai đoạn vàng cho thị trường điện ảnh Việt lấy lại đà sau hai năm im lìm vì dịch bệnh. Ảnh: Zing “Chị chị em em 2” gia nhập câu lạc bộ phim Việt trăm tỷ sau "Nhà bà Nữ". Ảnh: Kinh tế Sài Gòn online Xem trailer phim "Chị chị em em 2". Nguồn FB Will Vũ

